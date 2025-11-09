Mixco y Municipal protagonizan el duelo por el liderato en Santo Domingo: Así se complementará la jornada 19

La emoción de la jornada dominical tendrá uno de sus capítulos más esperados en el estadio Santo Domingo, donde Mixco recibirá al Municipal en un duelo directo por el liderato del torneo. El encuentro, programado para las 3 de la tarde, promete ser uno de los más atractivos de la fecha, con dos equipos en gran momento y separados apenas por dos puntos en la tabla.

Municipal llega como líder con 37 unidades, mientras que Mixco, con 35 puntos, tiene la gran oportunidad de recuperar la cima ante su gente. Una victoria de los chicharroneros significaría escalar al primer lugar, donde han convertido su estadio en una verdadera fortaleza a lo largo del certamen.

El equipo dirigido por Fabricio Benitez ha mostrado solidez en todas sus líneas y una gran capacidad ofensiva, especialmente en los partidos como local. Sin embargo, enfrente tendrá a un Municipal que vive un gran momento y que, bajo la dirección de Mario Acevedo, ha encontrado equilibrio entre su ataque y defensa, con figuras que atraviesan un alto nivel futbolístico.

El partido se perfila como un enfrentamiento de alta intensidad, donde cada balón será disputado como si se tratara de una final. Mixco buscará adueñarse de la posesión y aprovechar el impulso de su afición, mientras que Municipal intentará imponer su experiencia y jerarquía para mantener el primer lugar.

Ambos conjuntos llegan conscientes de lo que está en juego. La diferencia mínima entre ellos en la tabla agrega un condimento especial al enfrentamiento, que podría marcar el rumbo del tramo final del campeonato. Para los rojos, un triunfo significaría consolidar su liderato; para Mixco, recuperar la cima que han peleado durante gran parte del torneo.

Más allá de los puntos, el encuentro será una verdadera prueba de carácter y consistencia para ambos equipos. Mixco querrá demostrar que está preparado para sostener el ritmo de los grandes, mientras que Municipal buscará ratificar su condición de candidato al título.

El duelo en Santo Domingo acaparará todas las miradas de la jornada, antes del cierre con otro atractivo compromiso entre Guastatoya y Antigua GFC, que se jugará a las 17:00 horas en el estadio David Cordón Hichos. Una tarde de alto nivel futbolístico donde el liderato, la emoción y los goles estarán garantizados.

Con todo en juego y una atmósfera vibrante en Mixco, el balón rodará para definir quién se adueña del primer lugar y da un paso firme hacia la clasificación directa a la siguiente fase del campeonato.