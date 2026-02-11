Monterrey vs Xelajú MC en vivo: Los rayados ya ganan el encuentro en el Estadio BBVA

Monterrey vs Xelajú MC en vivo: Los rayados ya ganan el encuentro en el Estadio BBVA

Los Rayados de Monterrey enfrentan a Xelajú MC con la misión de asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Jugadores y cuerpo técnico de Xelajú MC posan en la previa al partido contra Monterrey. (Foto Xelajú MC).

Xelajú MC y Monterrey se vuelven a enfrentar después del empate 1-1 en el partido de ida que se disputó la semana anterior en el estadio Cementos Progreso, de la zona 6, de la ciudad de Guatemala.

Son los Rayados el mejor equipo de la Concacaf en los últimos 15 años, con 5 títulos desde 2011. Este miércoles saldrán a confirmarlo con un cuadro sólido en todas sus líneas.

El pasado miércoles, el Xelajú tomó ventaja con un gol de Joffre Escobar en el minuto 83, pero el equipo se echó atrás en los instantes finales y Jesús Corona empató por los Rayados, que llegan al duelo con un gol de visitante a su favor.

Roberto Hernández, estratega del cuadro centroamericano, ha repetido en la semana que su equipo está motivado después de haber empatado el duelo de ida ante Rayados y confía en dar un golpe en la casa de su rival.

11 de febrero 2026, 21:42h

¡Monterrey se pone a ganar!

Una desconcentración en defensa, le permitió al cuadro rayado ponerse a ganar 1-0 al minuto 33 con el tanto de Iker Fimbres.

11 de febrero 2026, 21:36h

Los chivos adelantan líneas

El equipo de Roberto Hernández contiene a ofensiva de Monterrey, pero también ha buscado sorprender por la banda derecha con Yilton Díaz.

11 de febrero 2026, 21:29h

Monterrey busca el primer gol

Al minuto 22, Luis Reyes se perdió una clara opción a gol para Monterrey, después de un centro de tiro de esquina. El juego se mantiene sin goles.

11 de febrero 2026, 21:23h

Los chivos aguantan la presión

El cuadro quetzalteco se defiende bien y después de 18 minutos ha logrado contener la ofensiva del equipo de casa. El juego se mantiene 0-0.

11 de febrero 2026, 21:14h

¡Se salva Xelajú MC!

El cuadro de Monterrey domina los primeros minutos del partido, al minuto siete un error de la defensa de los chivos le dio la opción a los rayados de marcar.

11 de febrero 2026, 20:06h

¡Arranca el partido!

Xelajú MC necesita hacer un partido a la perfección para tener oportunidad ante los rayados.

11 de febrero 2026, 20:56h

Así sale Monterrey para el juego ante los chivos

Los rayados tienen la ventaja por el gol de visita contra Xelajú MC.

11 de febrero 2026, 20:50h

El once titular de Xelajú MC

El equipo quetzalteco se juega la vida hoy en Monterrey. Estos son los hombres de Roberto Hernández.

11 de febrero 2026, 20.30h

Xelajú MC está listo para enfrentar a Monterrey

El equipo quetzalteco saldrá al estadio BBVA con el objetivo de hacer historia y avanzar a los octavos de final.

