Municipal selló este domingo su boleto a las semifinales del Clausura 2026 con una victoria 2-0 sobre Guastatoya en el Estadio Manuel Felipe Carrera El Trébol, cerrando la serie con un contundente global de 3-0 que no dejó dudas sobre la superioridad del equipo rojo en los dos partidos.

Los Rojos de Mario Acevedo resolvieron el partido con goles de Jefry Bantes al minuto 24 y Alejandro Cabeza al 84, en una actuación que ratifica la solidez de Municipal como uno de los favoritos al título del Clausura 2026.

El partido arrancó con Guastatoya consciente de la necesidad de anotar rápido para tener opciones de remontada, pero fue Municipal quien golpeó primero. Al minuto 24 César Calderón devolvió un centro al segundo palo y Jefry Bantes apareció para definir el 1-0 que complicó definitivamente las aspiraciones de los Pecho Amarillo, quienes desde ese momento necesitaban tres goles para empatar la serie. El portero de Guastatoya, Jordy Cifuentes, realizó varias intervenciones importantes para mantener el marcador durante gran parte del encuentro, incluyendo una doble salvada al final del primer tiempo que evitó el segundo de los Rojos.

En la segunda mitad el partido cayó en un bache con pocas emociones, con Municipal conforme con el resultado y Guastatoya sin ideas para generar el peligro necesario. El segundo gol llegó al minuto 84 cuando Pedro Altán habilitó a Alejandro Cabeza, quien definió solo para anotar el 2-0 definitivo y celebró mandando a callar a quienes habían cuestionado su rendimiento, cerrando así una serie donde los Pecho Amarillo nunca pudieron sobreponerse a la desventaja del partido de ida.

Municipal derrota 2-0 a Guastatoya y se clasifica a las semifinales del Clausura 2026. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza).

Municipal a semifinales

Con la clasificación confirmada, Municipal avanza a las semifinales del Clausura 2026 donde conocerá a su rival tras el resultado del partido entre Xelajú MC y Marquense que también se disputa este domingo en el Mario Camposeco.

Los Rojos llegan a la siguiente fase como uno de los equipos más sólidos del torneo, aunque con la baja sensible de José Carlos Martínez por rotura de tendón de Aquiles, quien fue operado este sábado y estará fuera varios meses.

Guastatoya, que llegó a la liguilla habiendo salvado la categoría en la última jornada y en medio de la polémica renuncia de su técnico Pablo Centrone, cierra su participación en el Clausura 2026 con la cabeza en alto pese a la eliminación. Los Pecho Amarillo demostraron carácter en una temporada complicada y ahora deberán reorganizarse de cara al Apertura 2026 con un nuevo proyecto técnico que les permita competir con mayor solidez en la siguiente temporada.