Municipal gana 3-0 a Quiché FC en partido amistoso de preparación previo al Clausura 2026

Municipal disputó este sábado 10 de enero un partido amistoso de preparación en El Trébol, donde venció 3-0 a Quiché FC. El encuentro sirvió como parte del proceso de acondicionamiento de los rojos de cara al inicio del Torneo Clausura 2026.

Los goleadores del partido fueron Christian Hernández, Pedro Altán y José Morales, quienes marcaron en un duelo que se jugó con dos tiempos de 40 minutos cada uno. El resultado permite a Municipal seguir afinando detalles bajo la dirección técnica en su preparación para el nuevo semestre.

El equipo escarlata enfrenta una sanción de dos partidos sin poder usar El Trébol debido a los incidentes violentos registrados en la final del Apertura 2025 contra Antigua GFC. Aún no se confirma dónde jugará Municipal sus primeros compromisos como local en el Clausura 2026.

Quiché FC disputó las semifinales de la primera división el torneo pasado, donde fue eliminado por el equipo de Nueva Santa Rosa, vigente campeón de la categoría. El partido amistoso sirvió para que ambos equipos trabajaran en su preparación física y táctica. Municipal buscó probar variantes y ritmo de juego, mientras que Quiché FC tuvo la oportunidad de medirse ante uno de los equipos más importantes del fútbol guatemalteco.

Los rojos llegan al Clausura 2026 tras terminar como subcampeones del Apertura 2025. Municipal fue líder de la fase regular con 48 puntos pero cayó en la final ante Antigua GFC por marcador global de 2-1, perdiendo la oportunidad de conquistar su título número 33.

Los escarlatas iniciaron su preparación en El Trébol, aunque debido a la sanción impuesta deberán buscar una sede alterna para sus primeros dos partidos como locales. La directiva trabaja en definir dónde disputará el equipo estos compromisos iniciales del torneo.

Municipal abre el Clausura 2026 recibiendo a Mictlán en la primera jornada, aunque aún sin confirmar el estadio donde se jugará el partido. Los rojos buscan redimirse tras perder otra final y conquistar el campeonato que se les ha negado en los últimos semestres.