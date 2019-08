Municipal gana el Clásico 307 a Comunicaciones con gol de Danilo Guerra

Los jugadores de Municipal José Carlos Martínez y Edi Danilo Guerra celebran el gol del triunfo en el Clásico 307. (Foto Prensa Libre: Norvin Mendoza)

Municipal y Comunicaciones jugarán el Clásico como que fuera un partido definitivo. Intenso, vibrante y lleno de emociones porque querían empezar bien el torneo Apertura 2019. Ambos querían ganar su primer partido y en un derby sería perfecto.

Fue el equipo del argentino Sebastián Bini quien comenzó con una mejor propuesta, arrinconando a los cremas que no sabían como detenerlos, pero los rojos jugadores no aprovecharon esos primeros minutos del partido para definir y dejaron que el portero José Calderón no tuviera problemas.

Los rojos tomaron el balón y dominaban el partido, eso hizo que el técnico crema Mauricio Tapia tuviera que colocar a Fredy Thompson como acompañante de Michael Umaña en la defensa central, para evitar más problemas, y se empezó a ver un poco más sólido.

Sin embargo, al minuto 31, fue Thompson quien le cometió una falta a José Carlos Martínez y el árbitro Armando Reyna decretó penalti, el cual fue cobrado perfectamente por el delantero petenero Edi Danilo Guerra, para anotar el definitivo 1-0.

#Clásico307 | ¡Disfruta el gol de Guerra! Así fue la anotación que tiene a Municipal arriba en el marcador.

⚽▶ https://t.co/TU8IUuBHx2 pic.twitter.com/Y1EtT4ew5E — Deportes_PL (@tododeportes_pl) August 4, 2019

En el segundo tiempo el técnico crema, ingresó a Stheven Robles por Stefano Cincotta para buscar una mejor proyección y lo logró, pero el juego se tornó más fuerte y eso evitó que se tuviera un partido más vistoso.

Municipal consiguió su primera victoria en el Apertura 2019 y con un sabor más especial porque fue el Clásico 307. Ahora deberán preparar el partido del próximo viernes frente a Malacateco, en el estadio Manuel Felipe Carrera.

