Municipal impone su jerarquía en Malacatán y suma su tercer triunfo consecutivo, con gran actuación de Yasnier Matos

El cuadro de Municipal logró una valiosa victoria como visitante al derrotar 3-1 a Malacateco en el estadio Santa Lucía, en el arranque de la jornada cinco del Torneo Clausura 2026.

Los escarlatas sumaron tres puntos importantes gracias a una brillante actuación del cubano Yasnier Matos, autor de un doblete, y al gol de Nicolás Samayoa, que cerró la cuenta.

El cuadro de Malacateco intentó imponer condiciones desde los primeros minutos, llegando con peligro al arco defendido por Kenderson Navarro. Sin embargo, conforme avanzó el encuentro, el equipo rojo comenzó a asentarse y a tomar el control del juego, especialmente gracias a la conducción de Pedro Altán, quien se adueñó del mediocampo.

El dominio capitalino se reflejó en el marcador al minuto 31. Yuri Peréz filtró un balón a la espalda de la defensa de los toros, permitiendo que Yasnier Matos atacara el espacio y definiera con un potente derechazo al ángulo defendido por Miguel Jiménez, que nada pudo hacer ante el remate. Con ese 0-1 se fueron al descanso.

Segundo tiempo: expulsión y golpe letal de Municipal

Apenas iniciaba la segunda mitad, al minuto 46, Malacateco se quedó con un hombre menos tras la expulsión por doble amarilla de Brayan Morales, lo que complicó aún más el panorama para los locales. Municipal aprovechó de inmediato la superioridad numérica. Al minuto 51, tras una gran jugada colectiva, Yuri Pérez desbordó por la banda izquierda y envió un centro preciso para que Matos cerrara la jugada y marcara el 0-2, completando su doblete.

A pesar de jugar con diez hombres, Malacateco no bajó los brazos y encontró el descuento al minuto 67 por intermedio de Brayan Angulo, quien devolvió algo de esperanza a los toros, que intentaron buscar el empate. Pero la noche fue escarlata. Al minuto 75, tras un tiro de esquina trabajado por “Cheka” Hernández, Nicolás Samayoa se elevó en el área y conectó un cabezazo certero para el 1-3 definitivo.

En los minutos finales, Malacateco intentó recortar distancias, pero no fue suficiente. El equipo dirigido por Mario Acevedo cerró una sólida victoria como visitante, llegó a diez puntos en el certamen y sumó su tercer triunfo consecutivo. Por su parte, Malacateco se queda con seis unidades.

Lo que viene en la jornada 6

En la siguiente fecha, Municipal recibirá a Achuapa en el estadio El Trébol, mientras que Malacateco visitará a Guastatoya, en busca de recuperar puntos.