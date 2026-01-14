Municipal lidera ingresos en el Apertura 2025 con Q5 millones, según informe de la Liga Nacional

El martes 13 de enero de 2026, la Liga Nacional de Futbol dio a conocer el ingreso de aficionados que tuvo cada equipo en sus partidos como local durante el Torneo Apertura 2025, el cual finalizó el pasado 28 de diciembre con Antigua GFC coronándose bicampeón del balompié nacional.

Los equipos disputaron entre 11 y 14 encuentros en casa; Municipal y Antigua, los que alcanzaron la gran final, fueron los dos conjuntos que más encuentros tuvieron en condición de local.

Según los datos proporcionados por la Liga, Municipal se consolidó como el equipo que más público recibió en el estadio Manuel Felipe Carrera, “El Trébol”, ubicado en la zona 3 de la capital. El cuadro escarlata acumuló un total de 58,830 aficionados en los 14 partidos disputados como local.

Cabe mencionar que tanto el cuadro escarlata como colonial fueron los equipos con más encuentros en casa debido a su llegada a la final del torneo. No obstante, aunque Antigua GFC disputó el título, fue el cuarto equipo con mayor asistencia; Xelajú MC ocupó el segundo lugar en ese rubro.

Este factor representa un ingreso económico importante para las arcas de los clubes de la Liga Nacional, ya que la recaudación por taquilla es una fuente clave de financiamiento. El equipo que más dinero recaudó fue Municipal, con un total de Q5,005,389.00 durante sus presentaciones en casa.

En segundo lugar quedó Xelajú MC, que juega en el estadio Mario Camposeco y sumó Q3,158,890.00 tras 12 partidos como local. Comunicaciones, quinto en ingresos, reportó Q1,039,105.00. En contraste, Guastatoya, que tuvo la menor asistencia con 3,958 aficionados, registró un ingreso total de Q216,495.00.

Ingresos económicos de los equipos en partidos como local – Apertura 2025:

Municipal – Q5,005,389.00 en 14 partidos

Xelajú MC – Q3,158,890.00 en 12 partidos

Aurora FC – Q1,246,915.00 en 13 partidos

Antigua GFC – Q1,752,600.00 en 14 partidos

Comunicaciones – Q1,039,105.00 en 11 partidos

Mictlán – Q846,600.00 en 12 partidos

Marquense – Q642,550.00 en 11 partidos

Mixco – Q268,260.00 en 12 partidos

Malacateco – Q614,410.00 en 12 partidos

Achuapa – Q508,900.00 en 13 partidos

Cobán Imperial – Q340,450.00 en 11 partidos

Guastatoya – Q216,495.00 en 11 partidos

Ingresos económicos de los equipos en partidos como local – Clausura 2025:

Asimismo, se tuvo acceso a los ingresos obtenidos durante el Torneo Clausura 2025, en el que nuevamente Municipal fue el equipo con mayor recaudación y asistencia, con un total de Q4,144,006.00. La segunda posición fue para Marquense, que, de manera sorpresiva, registró ingresos por Q2,366,600.00 y una asistencia acumulada de 29,898 aficionados. Comunicaciones reportó Q1,475,580.00.

Cabe mencionar que en dicho certamen los equipos disputaron un partido menos en la etapa de clasificación, debido a que el cuadro de Zacapa no participó, tras descender de forma matemática.

Municipal – Q4,144,006.00 en 13 partidos

Xelajú MC – Q2,113,510.00 en 10 partidos

Xinabajul – Q624,650.00 en 10 partidos

Antigua GFC – Q1,724,650.00 en 13 partidos

Comunicaciones – Q1,475,580.00 en 11 partidos

Marquense – Q2,366,600.00 en 12 partidos

Mixco – Q298,750.00 en 11 partidos

Malacateco – Q583,610.00 en 11 partidos

Achuapa – Q210,325.00 en 10 partidos

Cobán Imperial – Q624,650.00 en 12 partidos

Guastatoya – Q545,350.00 en 11 partidos

El Torneo Clausura 2026 dará inicio el próximo martes, marcando el comienzo de un nuevo camino para los clubes, que buscarán el apoyo incondicional de su afición en cada partido como local. Este acompañamiento será clave para generar ingresos y sostenerse a lo largo de la competencia.

El certamen nacional se presenta como un recorrido exigente, donde los equipos tienen objetivos bien definidos: los que se encuentran en la zona baja lucharán por mantener la categoría, mientras que otros pelearán por conquistar el título.