Municipal vs. Comunicaciones: ¿Quién es el máximo anotador y el qué tiene más partidos en la historia del clásico nacional?

En la antesala del Clásico 334 entre Comunicaciones y Municipal, los números históricos vuelven a tomar relevancia, destacando a figuras que han dejado huella en el duelo más importante del futbol guatemalteco. Entre ellas, Juan Carlos “Pin” Plata se mantiene como el máximo goleador de todos los tiempos en esta rivalidad, con una marca imbatible de 39 goles vistiendo la camiseta roja.

Plata, ídolo eterno de Municipal, no solo fue decisivo en títulos y finales, sino que marcó época con su capacidad para aparecer en los momentos clave. Muy por detrás, pero igualmente en la historia, aparece Ramón Ramírez, quien con 15 anotaciones es el máximo artillero de Comunicaciones en los clásicos, siendo recordado por su instinto goleador y su garra en este tipo de partidos.

En cuanto a presencias, nuevamente el “Pin” encabeza la lista. El exdelantero disputó 99 clásicos a lo largo de su carrera, lo que demuestra su longevidad y consistencia en la máxima exigencia del futbol nacional. Ningún jugador ha vestido más veces una camiseta en este duelo que él.

Por parte de Comunicaciones, el honor recae en Rigoberto “La Chula” Gómez, quien defendió la camiseta crema en 78 clásicos. Su liderazgo, firmeza defensiva y entrega le convirtieron en uno de los futbolistas más respetados y queridos por la afición crema.

Estos registros no solo forman parte de la historia, sino que alimentan el significado de cada edición del clásico. El peso de los nombres que alguna vez fueron protagonistas sirve de inspiración para las actuales generaciones de jugadores.

El Clásico 334 se disputará este domingo 10 de agosto a las 17:00 horas en el Estadio El Trébol, y se espera un lleno total. Municipal y Comunicaciones, ambos con urgencias de sumar una victoria para cambiar el camino en el inicio del torneo.

La rivalidad, que ya suma 333 enfrentamientos oficiales, sigue siendo un escenario donde la historia y la actualidad se mezclan. Y así como los goles de antaño siguen vivos en la memoria, este domingo podrían nacer nuevas gestas que se sumen al legado del clásico.