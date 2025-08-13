Municipal vs Real España: ¿Dónde ver y a qué hora es el juego de los escarlatas por la Copa Centroamericana?

Municipal se jugará la vida este miércoles frente a Real España, de Honduras, en la tercera fecha de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

El estadio Manuel Felipe Carrera será del partido de Municipal contra Real España. (Foto Municipal).

No hay mañana para los rojos: tienen la obligación de ganar o, de lo contrario, comprometerían su continuidad en el torneo.

El equipo escarlata se ubica en el tercer puesto del grupo B, con solo dos puntos, y aún no ha logrado una victoria, luego de dos empates consecutivos. El primero fue en su visita al Diriangén, de Nicaragua, y el más reciente, frente a su afición, contra el Sporting Club San Miguelito, de Panamá; ambos por el mismo marcador (1-1).

Sin margen de error, los jugadores bajo el mando de Mario Acevedo enfrentan el desafío de imponerse a un Real España que llegará al estadio Manuel Felipe Carrera con la misma aspiración. El cuadro hondureño cayó en su debut en la primera jornada contra el Club Sport Herediano y, tras descansar la fecha anterior, se ubica en la última posición de la clasificación.

La escuadra carmesí afronta mucha presión, sobre todo por parte de su afición, que ha manifestado su molestia tras los últimos dos resultados obtenidos como local: primero, el empate con los panameños y, más recientemente, al no poder ganar el clásico 334 frente a Comunicaciones.

El duelo entre rojos y aurinegros tendrá un toque especial, pues será el reencuentro de Matías Rotondi con sus excompañeros y con la afición que lo respaldó en su etapa anterior. El argentino, quien fue goleador del conjunto escarlata y ganó un título con el club, ahora milita en el equipo hondureño y se perfila como un peligroso rival.

¿Dónde ver y a qué hora es el juego de los escarlatas por la Copa Centroamericana?

El partido entre Municipal y Real España dará inicio a las 20 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol. Será el tercer encuentro que los rojos disputen con su nuevo alumbrado.

El choque será transmitido por la cadena de televisión ESPN Deportes y por Disney+. También se podrán seguir los detalles en el minuto a minuto de Prensa Libre.

Fernando López R.

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con más de 20 años de experiencia como reportero y editor. Reconocido por coberturas como los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012.

