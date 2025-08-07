Nelson Andrade enciende Costa Rica con doblete en su primer partido con Puntarenas FC

Desde que fue anunciado como nuevo refuerzo del Puntarenas FC, de Costa Rica, el guatemalteco Nelson Andrade tuvo que ser paciente para poder debutar con el equipo porteño, ya que la llegada de su pase internacional se había retrasado.

Mientras el trámite administrativo se solucionaba, el exjugador de Deportivo Malacateco demostraba durante los entrenamientos que había llegado para ganarse un lugar en el equipo que dirige César Alpízar.

La noche del miércoles 6 de agosto marcó una nueva etapa en la carrera del extremo derecho, ya que su debut no pudo ser mejor: salió como titular con el dorsal 11 frente al equipo de Escorpiones, por el Torneo de Copa costarricense.

En el estadio Polideportivo de Belén quedaron grabadas las primeras huellas de Andrade como legionario, donde dejó muestras de su calidad de juego, tal como lo demostró en el equipo de los toros.

Todo inició bien para el oriundo de Génova, Costacuca, Coatepeque, ya que, apenas a los 12 minutos de juego, marcó su primer tanto y el empate para su equipo que se encontraba en desventaja desde los cinco minutos.

El partido no fue nada fácil para Puntarenas, ya que enfrente tuvo a un rival que le exigió de principio a fin, pero los tiburones supieron responder y, con Andrade al frente, se les facilitó la tarea.

Montañito, como le dicen de cariño, tenía que consolidar su noche dorada, y lo hizo marcando su doblete al minuto 71 y guiando al Puntarenas FC a la victoria 3-2 como visitante contra Escorpiones, en la ida de la primera ronda del torneo copero.

Andrade hará su debut en el torneo oficial de Costa Rica, este sábado 9 de agosto, cuando junto a su equipo visiten al conjunto de Guadalupe, por la tercer fecha de certamen donde marchan en la cuarta posición con cuatro puntos.