Nicholas Hagen seguirá en la MLS: Columbus Crew confirma su continuidad para la temporada 2026

El Columbus Crew de la MLS, del futbol de Estados Unidos, confirmó que el portero titular de la Selección de Guatemala, Nicholas Hagen, continuará ligado al conjunto amarillo para la temporada 2026.

De esta manera, el guardameta de 29 años seguirá un año más en el extranjero. Según información oficial del club estadounidense, Hagen integra el grupo de 17 futbolistas con contrato vigente para la siguiente temporada, por lo que el guatemalteco buscará mayor participación con el primer equipo de la Major League Soccer, en esta nueva temporada y ser protagonista.

Hagen cumplirá su tercera temporada con el Columbus Crew, tras su llegada a la institución en el 2024.

El club estadounidense, por medio de un comunicado, dio a conocer la continuidad de Hagen junto a otros 16 jugadores, así como los futbolistas que ya no forman parte de la plantilla:

“El Columbus Crew anunció las decisiones de su plantilla de fin de año tras la temporada 2025 de la MLS. El Crew ejerció las opciones contractuales de cinco jugadores, mientras que 17 ya tenían contrato para la temporada 2026" menciona el comunicado.

El Crew ejercitó las opciones de los defensores Steven Moreira y Cesar Ruvalcaba; el mediocampista Amar Sejdic; y los delanteros Ibrahim Aliyu y Jacen Russell-Rowe. Los porteros Nicholas Hagen, Stanislav Lapkes y Patrick Schulte; los defensores Malte Amundsen, Yevhen Cheberko, Mohamed Farsi, Andrés Herrera y Sean Zawadzki; los centrocampistas Max Arfsten, Tristan Brown, Dylan Chambost, Daniel Gazdag, Taha Habroune, Cole Mrowka y Hugo Picard; y los delanteros Wessam Abou Ali y Diego Rossi ya tenían contrato para 2026.

La plantilla actualizada cuenta con 22 jugadores para el Black & Gold y aparece ordenada por posición a continuación:

Porteros (3): Nicholas Hagen, Stanislav Lapkes y Patrick Schulte

