Nicolás Martínez conquista su tercer título de goleo consecutivo en el Clausura 2026

Nicolás Martínez volvió a escribir su nombre en la historia del fútbol guatemalteco. El delantero argentino de 35 años cerró el Torneo Clausura 2026 como máximo goleador con 15 tantos, logrando así su tercer título de goleo consecutivo en la Liga Nacional con el Deportivo Mixco, en una racha que lo consolida como la referencia ofensiva más consistente del campeonato en los últimos años. El uruguayo Diego Casas finalizó segundo con 14 goles y el guatemalteco William Jehú Fajardo cerró tercero con 11.

Martínez no fue convocado en la última jornada del torneo cuando Mixco enfrentó a Municipal, pero su posición en la cima nunca estuvo en peligro ya que su más cercano perseguidor, Casas, tampoco jugó el cierre del campeonato con Marquense por acumulación de tarjetas.

El argentino demostró una regularidad admirable a lo largo de la fase regular, apareciendo en momentos clave y mostrando el olfato goleador que lo ha caracterizado desde su llegada al fútbol chapín.

Con este nuevo logro, Martínez suma cinco títulos de goleo en el fútbol guatemalteco. Además de sus tres consecutivos más recientes con Mixco, el argentino también se coronó goleador en el Clausura 2021 con Deportivo Achuapa y en el Clausura 2020 con Antigua GFC, un registro histórico que lo posiciona como uno de los delanteros extranjeros más influyentes y productivos del último lustro en el país.

Sus números en los últimos tres torneos

Clausura 2025: 11 goles — primer título de goleo con Mixco

Apertura 2025: 16 goles — segundo título consecutivo

Clausura 2026: 15 goles — tercer título consecutivo

Total en los últimos tres torneos con Mixco: 42 goles

Con 35 años y tres títulos consecutivos de goleo, Nicolás Martínez sigue demostrando que su vigencia no tiene fecha de caducidad en la Liga Nacional. El argentino arrancará los cuartos de final del Clausura 2026 como el máximo goleador activo del torneo y con la motivación de seguir siendo determinante en la liguilla donde el Deportivo Mixco buscará coronarse campeón del certamen.