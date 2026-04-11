Nicolás Martínez lidera el triunfo de Mixco 3-1 a Xelajú en el Santo Domingo de Guzmán

Mixco dio un golpe importante este sábado en el Estadio Santo Domingo de Guzmán al vencer 3-1 a Xelajú MC en la jornada 19 del Torneo Clausura 2026. Los Chicharroneros de Fabricio "Chapa" Benítez dominaron el partido con una actuación sólida y aprovecharon su localía para sumar tres puntos vitales que los mantienen en la pelea por los primeros puestos del certamen, con Nicolás Martínez como gran figura del encuentro.

El partido arrancó parejo con ambos equipos buscando el control del balón, pero fue Mixco quien tomó la iniciativa con el paso de los minutos. Al minuto 34, el árbitro señaló penal a favor de los locales y Nicolás Martínez no perdonó al minuto 35 con un gran cobro que engañó al portero Rubén Darío Silva para poner el 1-0 antes del descanso. Xelajú intentó reaccionar en los minutos finales del primer tiempo pero no pudo igualar el marcador.

En el complemento, los Superchivos de Roberto Hernández salieron con mayor intensidad buscando el empate, pero Mixco golpeó de nuevo al minuto 58 cuando Nicolás Martínez asistió a Kennedy Rocha, quien definió en soledad para el 2-0. Xelajú descontó al minuto 62 con un tanto de Harim Quezada tras una gran jugada individual, pero el descuento fue efímero ya que Fernando Arce, recién ingresado, sentenció el 3-1 en el tiempo de reposición para sellar el triunfo definitivo.

Un resultado que mueve la tabla

Con este triunfo Mixco sube posiciones en el Clausura 2026 y se mantiene en la pelea por el liderato, mientras que Xelajú ve cómo su ventaja en la cima del certamen se reduce tras esta derrota. Los Chicharroneros demostraron solidez defensiva durante gran parte del encuentro con Kevin Moscoso como figura bajo los palos, evitando que los Superchivos generaran mayor peligro.

Nicolás Martínez sigue siendo el referente ofensivo de Mixco y acumula goles importantes en los momentos decisivos del torneo. El argentino sumó un tanto y una asistencia en este partido, confirmando su condición de goleador del certamen y pieza fundamental en el esquema de Fabricio Benítez.

Xelajú, por su parte, sufrió su primera derrota en varios partidos y deberá reponerse rápidamente para no perder terreno en la tabla. Los Superchivos de Roberto Hernández siguen siendo uno de los equipos más competitivos del torneo pero este sábado no encontraron respuestas ante un Mixco que fue muy superior en los momentos clave del partido.