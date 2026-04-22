“No vine a hacer amigos, vine a dirigir”: Fantasma Figueroa habla de su contrato, críticas y objetivo en Comunicaciones

Marco Antonio "El Fantasma" Figueroa habló este miércoles 22 de abril por primera vez en meses ante los medios de comunicación, y lo hizo sin filtros. El técnico chileno, quien tomó las riendas de Comunicaciones cuando el equipo acumulaba apenas 20 puntos en la tabla acumulada tras terminar en la última posicion del Apertura 2025, explicó el motivo de su prolongado silencio con la prensa.

"Hay muchos periodistas que no lo son, son creadores de contenido que andan con su teléfono y desinforman a la gente. Desde que llegué he tenido mucho conflicto con ellos. Por eso no hablo, prefiero trabajar y preocuparme de mis cosas", afirmó sin rodeos.

El técnico llegó a Comunicaciones en uno de los momentos más delicados de la historia reciente del club más ganador del fútbol guatemalteco, y logró sumar 35 puntos bajo su mando para llevar al equipo a las 55 unidades en la tabla acumulada y asegurar matemáticamente la permanencia tras vencer a Guastatoya. Sobre los rumores de conflictos internos con el plantel, Figueroa fue directo. "Mi relación con los jugadores es profesional, yo no vine a hacer amigos, vine a hacer a un equipo jugar".

"El que jugara era decisión mía. Los minutos que tienen fue porque se los ganaron, yo no le regalé nada a nadie", señaló. En cuanto a su continuidad, el Fantasma despejó las dudas que rodeaban su futuro en el club.

"Para los detractores, tengo contrato hasta diciembre y según el jefe se va a respetar. Voy a seguir acá y voy a seguir sin hablar, porque mientras no tenga la obligación no lo voy a hacer. Yo hablo cuando yo quiero", expresó con la contundencia que lo caracteriza, añadiendo que espera cerrar su ciclo en Comunicaciones de la mejor manera. "Espero irme de aquí con regalos en diciembre", concluyó sobre su futuro.

Un técnico que no regala nada

Figueroa también aclaró la situación de los refuerzos que llegaron al equipo durante el torneo, reconociendo las limitaciones del mercado pero defendiendo cada decisión. Explicó que la salida de Darwin Lom desajustó el plan original y que los jugadores que finalmente llegaron, incluyendo a Agustín Vuletich, lo hicieron porque no había más opciones disponibles. "Quisiéramos tener a Messi, Ronaldo, Rivaldo o Ronaldinho, pero no había mucho en el mercado. Logramos convencer a los que tenemos y con ellos vamos a luchar por darle la 33 al club", afirmó.

Sobre la planificación con jugadores juveniles, el técnico explicó que el proceso fue pensado a cuatro meses vista y no partido a partido. "Para este último partido contra Malacateco con dos juveniles sumamos 180 minutos y quedamos libres de todo", señaló, dejando claro que la incorporación de jóvenes al equipo responde a una estrategia definida y no a la improvisación.

Con la permanencia asegurada y el contrato vigente hasta diciembre, el Fantasma Figueroa tiene por delante el reto de devolver a Comunicaciones al protagonismo que le exige ser uno de los clubes más ganadores del país. Su mensaje hacia la afición fue de agradecimiento y compromiso.

"Es muy gratificante tener el apoyo de gente que se sienta detrás de una portería y da aliento todos los partidos. Comunicaciones no es de ningún jugador, aunque tenga muchos años, es de la gente y del dueño", concluyó el técnico chileno.