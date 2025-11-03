“Nos quedan cinco finales en el Apertura 2025”, dice Iván Sopegno, técnico de Comunicaciones

Comunicaciones FC revivió el objetivo de clasificar a la siguiente ronda este sábado tras conseguir la victoria 2-0 sobre Deportivo Achuapa en el Estadio Cementos Progreso. Con este resultado el conjunto crema puso fin a una racha negativa de seis partidos sin ganar.

El director técnico argentino fue claro en su mensaje posterior al partido: para Comunicaciones, cada uno de los cinco encuentros restantes de la fase de clasificación será una final. Con 16 puntos en la tabla y ubicados fuera de los ocho primeros puestos que dan acceso a los cuartos de final, los albos no tienen margen de error.

Este triunfo no solo significó un alivio para un plantel presionado por los malos resultados, sino también una señal de reacción en un equipo que había perdido la confianza.

Después de semanas difíciles donde el equipo no encontraba el camino al triunfo, los cremas finalmente lograron ganarle al conjunto de Achuapa con una actuación sólida que permitió al técnico argentino obtener sus primeros tres puntos oficiales en el torneo apertura desde que asumió la dirigencia del equipo.

En las declaraciones posteriores al partido, Sopegno habló sobre la situación del plantel de cara a los cinco partidos que le esperan al equipo. El técnico argentino destacó que recuperarán a algunos jugadores lesionados, lo cual representa una buena noticia para fortalecer el plantel en esta recta final.

Sin embargo, el estratega también expresó su preocupación por las bajas que tendrá debido a expulsiones que consideró un poco injustas en partidos anteriores. Estas suspensiones obligarán al cuerpo técnico a realizar ajustes en el once titular para los próximos compromisos, justo cuando el equipo más necesita contar con todos sus efectivos disponibles.

Cinco finales por delante

Con 16 puntos acumulados en 17 jornadas disputadas, Comunicaciones enfrenta un calendario exigente en las últimas cinco fechas de la fase de clasificación. El equipo necesita sumar la mayor cantidad de puntos posibles para alcanzar los ocho primeros lugares que otorgan el boleto a los cuartos de final del Apertura 2025.

El calendario de Comunicaciones FC

Jornada 18: Aurora FC vs. Comunicaciones

Miércoles 5 de noviembre

4:00 p.m.

Jornada 19: Comunicaciones vs. Cobán Imperial

Sábado 8 de noviembre

5:00 p.m.

Jornada 20: Antigua GFC vs. Comunicaciones

Domingo 16 de noviembre

6:00 p.m.

Jornada 21: Malacateco vs. Comunicaciones

Domingo 23 de noviembre

3:00 p.m.

Jornada 22: Comunicaciones vs. Xelajú MC