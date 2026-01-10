Olger Escobar y Aarón Herrera inician la pretemporada 2026 con sus equipos de la MLS

Olger Escobar y Aarón Herrera comenzaron la pretemporada 2026 con sus respectivos equipos de la Major League Soccer. Los futbolistas estadounidenses-guatemaltecos ya se encuentran trabajando con CF Montréal y DC United en preparación para el inicio de la temporada regular programada para el fin de semana del 21 y 22 de febrero.

Ambos jugadores son parte de la Selección de Guatemala, pero no fueron convocados para el partido amistoso que la Bicolor disputará contra Canadá el próximo 17 de enero en el BMO Stadium de Los Ángeles, California. La ausencia de los legionarios se debe al calendario de preparación de sus clubes en la MLS.

Los dos futbolistas nacieron en Estados Unidos de padres guatemaltecos y han defendido los colores de la selección chapina en competencias oficiales. Escobar y Herrera buscan tener un gran año con sus equipos para mantener su lugar en futuras convocatorias de la selección nacional.

Olger Escobar en CF Montréal

Olger Escobar se desempeña como extremo derecho en el CF Montreal de la MLS. El futbolista guatemalteco de 19 años es internacional absoluto con la selección de Guatemala y ha sido una pieza importante en el esquema del equipo canadiense durante las últimas temporadas.

El futbolista guatemalteco ha estado presente en 16 partidos disputados con el equipo y marcó su única anotación frente al New England Revolution durante el certamen anterior. Montréal inició la pretemporada con un plantel de 29 futbolistas, grupo en el que Escobar forma parte y que este fin de semana dio inicio a los chequeos médicos y las prácticas en el campo de entrenamiento.

El objetivo del extremo es afianzar su posición como pieza clave en el once titular del club para continuar siendo parte de las listas de convocados a la selección nacional.

Aaron Herrera en DC United

Aaron Joseph Herrera juega como lateral derecho en el DC United de la Major League Soccer. El defensor guatemalteco también es internacional con la Bicolor y ha mostrado un buen nivel en la liga estadounidense.

Herrera inició los trabajos de pretemporada con DC United en preparación para el arranque de la temporada 2026. El lateral derecho busca tener un año destacado con su club para mantener su lugar en futuras convocatorias de la selección nacional guatemalteca.