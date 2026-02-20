Órgano Disciplinario reduce sanción a José Martínez y Municipal lo recupera para enfrentar a Antigua GFC

La resolución del Órgano Disciplinario (OD) de la Liga Nacional de Futbol le devolvió a Municipal una pieza fundamental en un momento determinante del torneo.

El ente dio con lugar la apelación presentada por el club escarlata y redujo a un partido la sanción del delantero José Martínez, expulsado ante Achuapa luego de una fuerte entrada sobre el defensor Carlos Castillo, quien sufrió una ruptura en la rodilla derecha y quedó inhabilitado sin fecha definida.



Martínez ya había cumplido su suspensión en el duelo contra Cobán Imperial mientras se resolvía el recurso. Finalmente, el club confirmó su habilitación a través de sus redes sociales: “Nuestro delantero José Carlos Martínez ha sido habilitado para el encuentro ante Antigua GFC”. El Órgano Disciplinario resolvió reducir su sanción a un partido, por lo que el jugador queda a disposición del Cuerpo Técnico.



INTENSO DUELO



Para el entrenador Mario Acevedo, la noticia llega en el momento justo. Enfrente estará Antigua GFC, el bicampeón que se ha convertido en un rival incómodo para los rojos tras arrebatarles los dos títulos más recientes. El duelo revive la tensión de la última final, marcada por un cierre polémico y un ambiente cargado en el estadio Manuel Felipe Carrera.



Municipal afronta el compromiso con la presión de sumar de a tres luego de dos empates consecutivos —ante Achuapa y Cobán Imperial— que lo mantienen en la pelea, pero sin margen de error si pretende asaltar la cima del Clausura. Antigua, dirigido por el argentino Mauricio Tapia, buscará consolidar su repunte tras romper su sequía de triunfos frente a Aurora FC y reafirmar su fortaleza en territorio escarlata.



Será un partido de alto impacto, donde la intensidad no solo estará en la disputa del balón, sino también en el contexto reciente que rodea a ambos clubes. Más que un simple encuentro de fase regular, se perfila como una prueba de carácter para dos equipos llamados a marcar el rumbo del torneo.