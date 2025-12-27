Óscar Castellanos: “A ellos les juega en contra psicológicamente que en los últimos años ya les tengamos la medida”

Óscar "Coca" Castellanos, una de las figuras emblemáticas de Antigua GFC, habló tras conquistar el bicampeonato del fútbol guatemalteco. El mediocampista seleccionado nacional conquistó su cuarto título con los panzas verdes.

Castellanos destacó el trabajo de todo el plantel, especialmente de los jóvenes que asumieron responsabilidades durante el torneo. El jugador también se refirió a la superioridad mental que Antigua ha desarrollado sobre Municipal en los últimos años, un factor que considera clave en las finales entre ambos equipos.

"Psicológicamente a ellos les juega mucho que los últimos años les tengamos ya la medida y eso es importante", declaró Castellanos al analizar la victoria ante Municipal. La frase resume la confianza que Antigua ha construido tras vencer a los rojos en tres de las últimas cuatro finales disputadas entre ambos equipos.

El rol de los jóvenes en el título

"Coca" destacó el aporte fundamental de los jugadores jóvenes durante el Apertura 2025, especialmente cuando el equipo estuvo diezmado por convocatorias a la Selección Nacional. Muchos de esos futbolistas debutaron en el torneo y fueron clave para mantener al equipo competitivo.

"Aquí realmente es mi casa, contento con el rendimiento del plantel. Si estamos aquí peleando y ganando un título, es por todos los jóvenes que estuvieron con nosotros a lo largo del torneo. Estuvimos muy diezmados por el tema del proceso de selección mayor, Sub-23 y los jóvenes que algunos no habían debutado, se pusieron la camisa, salieron al campo y sacaron buenos resultados que nos permitieron clasificar", explicó el mediocampista.

Castellanos reconoció que el golpe de quedar eliminados del Mundial 2026 con la Selección de Guatemala fue durísimo, pero destacó que el título con Antigua es importante para cerrar el año de manera positiva.

Cuarto título e historia con Antigua

Con este bicampeonato, Óscar Castellanos alcanzó su cuarto título con Antigua GFC. "La verdad que contento de pertenecer a esta gran institución. Esperamos vengan muchos títulos más, ahora vamos a tratar de pasar un año nuevo en paz con la familia y retomar los primeros días de enero para, quién quita, pelear el tricampeonato", expresó el seleccionado nacional.

Sobre los incidentes que ocurrieron al final del partido, Castellanos prefirió no dar detalles y minimizó la situación: "Cosas del fútbol, no pasa nada, son cosas del fútbol". El jugador eligió enfocarse en lo positivo del bicampeonato y en celebrar con su familia.