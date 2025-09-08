Fútbol Nacional
Panamá vs.Guatemala: Este es el once de Luis Fernando Tena para el partido en el Rommel Fernández
La selección nacional de futbol se mide este lunes a las 19:30 frente a su similar de Panamá en el estadio Rommel Fernández en suelo canalero.
La azul y blanco se mide esta noche frente a su similar de Panamá en el estadio Rommel Fernández. Foto Prensa Libre: Hemeroteca.
El encuentro corresponde a la segunda jornada del grupo A por las eliminatorias rumbo a la Copa de Mundo a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá.
La Bicolor comparte grupo con su similar de El Salvador, Surinam y Panamá, que buscará esta noche, en condición de visitantes, dar un batacazo histórico y poder sumar sus primeros puntos en esta eliminatoria de la mano del técnico Azteca Luis Fernando Tena.
Mientras que Panamá, la favorita del grupo, buscará conseguir su primera victoria luego de sumar un punto en la primera jornada.
El seleccionador Luis Fernando Tena lleva una baja para este crucial duelo y se trata del jugador de Comunicaciones Stheven Adán Robles, quien tuvo que salir en el primer tiempo frente a El Salvador debido a una lesión.
El once de la bicolor
- Portero: Hagen
- Defensas: Herrera, Pinto, Samayoa, Morales, Ardon
- Volantes: Franco, Castellanos, Rosales
- Delanteros: Santis, Rudy Muñoz, Arquímidez Ordóñez
El último encuentro entre chapines y panameños en eliminatoria mundialista fue hace más de dos décadas, cuando la Azul y Blanco derrota al cuadro de Panamá 2-1 en el estadio Doroteo Guamuch Flores, antes llamado Mateo Flores, por las eliminatorias mundialistas rumbo a la Copa del Mundo de Alemania 2006.
¡𝗛𝗢𝗬 𝗝𝗨𝗘𝗚𝗔 𝗚𝗨𝗔𝗧𝗘! 🇬🇹💙— FFG🇬🇹 (@fedefut_oficial) September 8, 2025
•ᴜɴɪᴅᴏꜱ ᴘᴏʀ ᴇʟ ᴍɪꜱᴍᴏ ꜱᴜᴇɴ̃ᴏ•
🇵🇦ᴘᴀɴᴀᴍᴀ́ 🆚 ɢᴜᴀᴛᴇᴍᴀʟᴀ🇬🇹
🗓️𝟪 ꜱᴇᴘ. 𝟤𝟢𝟤𝟧
⏱️𝟩:𝟥𝟢ᴘᴍ
🏟️ᴇꜱᴛᴀᴅɪᴏ ʀᴏᴍᴍᴇʟ ꜰᴇʀɴᴀ́ɴᴅᴇᴢ#VamosGuate #ModoSelección #UnidosGuate pic.twitter.com/uR6aguPLyA