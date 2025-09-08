Panamá vs. Guatemala: “Me gustó el equipo, era vital sumar en este partido”, dijo Luis Fernando Tena

Guatemala se llevó un punto clave en sus aspiraciones de seguir luchando por conseguir un boleto histórico a la próxima Copa del Mundo, que se disputará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

En un duelo intenso durante los 90 minutos entre panameños y guatemaltecos, el seleccionador mexicano mandó un once más defensivo, con la incorporación de jugadores como José Ardón y José Rosales en el cuadro titular, futbolistas de mayor peso defensivo que ofensivo.

El resultado refleja la intensidad del encuentro en el que ambos equipos buscaron constantemente el arco rival y llevarse los 3 puntos a casa.

¡Le ha salido la jugada a Tena!

Los dirigidos por Tena llegaban a este crucial encuentro con la necesidad de sumar para no despedirse prácticamente del sueño mundialista.

En un duelo muy parejo, con llegadas por parte de ambos conjuntos, la Azul y Blanco se puso en ventaja al minuto 34 por intermedio de Óscar Santis. Sin embargo, el cuadro canalero empató rápidamente. El partido continuó de manera muy intensa, con llegadas de ambos equipos a la portería rival en busca de los tres puntos.

Luis Fernando Tena, director técnico de Guatemala, expresó:

“El empate me parece justo por lo que sucedió en el encuentro. Fue un partido muy disputado, con momentos para ambos equipos. Nos faltó precisión en algunos tramos, pero también supimos resistir cuando fue necesario.”

Sobre el desempeño del equipo, Tena destacó: "Por terminar el carácter que tuvo el combinado nacional durante el encuentro en luchar cada pelota", añadió Tena.

Además, subrayó la importancia del resultado en el contexto emocional del grupo: “Era vital sumar en este partido, sobre todo por el estado anímico del equipo. Veníamos de momentos complicados y este punto nos ayuda a recuperar confianza"