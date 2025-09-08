Panamá vs. Guatemala: ¿Quién fue el último guatemalteco en anotar en el Rommel Fernández?

El Estadio Rommel Fernández ha sido históricamente un escenario complicado para la Selección Nacional de Guatemala. Sin embargo, en su historia reciente existe un recuerdo particular que mantiene vigente el orgullo chapín: el gol de Tránsito Montepeque en 2007, el último conseguido por un guatemalteco en ese estadio.

El partido se disputó el 2007 en un amistoso internacional entre Panamá y Guatemala. La Bicolor visitó al cuadro canalero y, pese a la entrega en la cancha, el marcador terminó a favor de los locales por 2-1. Luis Alberto Blanco y Víctor Herrera marcaron para Panamá, mientras que el tanto nacional llegó gracias a Montepeque.

En aquella ocasión, el delantero chapín supo aprovechar su oportunidad dentro del área para vencer al guardameta panameño y colocar el único gol de Guatemala en el compromiso. Su anotación, más allá del resultado final, quedó grabada como la última conquista de un guatemalteco en el coloso capitalino de Panamá.

Desde entonces, Guatemala ha visitado en varias ocasiones el Rommel Fernández en duelos oficiales y amistosos, pero sin conseguir marcar nuevamente en ese escenario. Esa sequía de goles es un reflejo de las dificultades que ha tenido la Azul y Blanco para imponerse en condición de visitante ante los canaleros.

El dato cobra relevancia en la antesala del próximo enfrentamiento entre ambas selecciones por la segunda jornada de la eliminatoria mundialista rumbo a 2026. Guatemala visitará nuevamente el Rommel con la ilusión de sumar y romper con las estadísticas adversas que arrastra en ese estadio.

Panamá, por su parte, se ha consolidado en los últimos años como una de las selecciones más fuertes de Concacaf, logrando clasificaciones mundialistas y resultados importantes en torneos internacionales. Eso hace que cada duelo en el Rommel sea un reto mayúsculo para cualquier visitante.

El recuerdo de Montepeque sirve como motivación y también como un recordatorio de que, a pesar de las adversidades, Guatemala puede hacerse presente en el marcador en territorio panameño. La tarea ahora es que una nueva generación logre repetir la hazaña.

Este lunes 8 de septiembre, la Azul y Blanco tendrá una nueva oportunidad para escribir otra página en su historia, con el objetivo de volver a celebrar un gol en el Rommel Fernández y, sobre todo, buscar un resultado positivo que mantenga vivas sus aspiraciones mundialistas.