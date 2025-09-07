Panamá vs. Guatemala: ¿Quiénes son las figuras de la selección canalera que enfrentarán a la Bicolor?

La Selección Nacional de Guatemala tendrá un duro desafío este lunes 8 de septiembre, cuando visite a Panamá en el Estadio Rommel Fernández por la segunda jornada de la eliminatoria mundialista de Concacaf. El conjunto canalero, con amplia experiencia internacional, cuenta con varias figuras que marcan la diferencia en su esquema.

Uno de los referentes es Michael Amir Murillo, lateral derecho que milita en el Olympique de Marsella de la Ligue 1 de Francia. Su proyección ofensiva y capacidad defensiva lo convierten en una pieza clave tanto en la zaga como en la salida rápida por las bandas.

En el mediocampo destaca Aníbal Godoy, líder del San Diego FC de la Major League Soccer. Su visión de juego, recuperación de balón y experiencia le otorgan a Panamá equilibrio en la zona central, siendo uno de los hombres más regulares de la selección en los últimos años.

El ataque panameño se potencia con Ismael Díaz, delantero del León de México, conocido por su velocidad y desequilibrio en el mano a mano. Su capacidad para generar espacios y definir frente al arco lo convierten en una amenaza constante para cualquier defensa.

Junto a él aparece Cecilio Waterman, atacante que juega en Coquimbo Unido de la Primera División de Chile. Con paso por distintas ligas de la región, Waterman aporta movilidad y gol, siendo una de las cartas más confiables de Panamá en la ofensiva.

En la zona de creación, Adalberto Carrasquilla, mediocampista de Pumas de la UNAM de la Liga MX, es considerado el motor del equipo. Su habilidad para distribuir el balón, romper líneas y generar ocasiones lo posicionan como el cerebro del cuadro canalero.

Estas figuras, junto a un plantel que combina juventud y experiencia, hacen de Panamá un rival de alto nivel en la región. Su competitividad y regularidad en los últimos procesos mundialistas lo consolidan como un adversario difícil para la Azul y Blanco.

Guatemala tendrá la misión de contrarrestar el peso de estas individualidades, buscando solidez defensiva y efectividad en ataque para sumar puntos en una cancha complicada. El duelo en el Rommel Fernández será un examen exigente para medir el nivel del combinado nacional en este arranque de eliminatoria.