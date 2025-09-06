¿Qué viene ahora para Guatemala? Así se jugará la jornada 2 de la eliminatoria mundialista de Concacaf

La eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026 continuará con la jornada 2, en la que los equipos buscarán consolidar su camino tras una primera fecha que dejó resultados apretados y algunas sorpresas. Con la tabla en cada grupo tomando forma, los combinados nacionales se preparan para compromisos que pueden marcar tendencia en esta fase inicial.

En el Grupo A, El Salvador llega como líder tras imponerse 1-0 a Guatemala en la jornada inaugural. Los salvadoreños recibirán este lunes 8 de septiembre a Surinam a las 18:30 horas, en un duelo donde los locales intentarán confirmar su buen inicio. Más tarde, a las 19:30 horas, Panamá buscará sumar su primera victoria en casa frente a Guatemala, en el estadio Rommel Fernández, luego del empate 0-0 ante Surinam. Para la Azul y Blanco, el partido es clave tras la derrota inicial.

El Grupo B tendrá acción el martes 9 de septiembre con dos partidos programados a las 18:00 horas. Curazao se medirá ante Bermudas tras empatar sin goles contra Trinidad y Tobago, mientras que Jamaica, que inició con un contundente 4-0 sobre Bermudas, recibirá a Trinidad y Tobago. Los jamaiquinos parten como favoritos tras demostrar solidez ofensiva en su debut.

Por su parte, el Grupo C también se pondrá en marcha el martes 9 de septiembre. A las 20:00 horas, Costa Rica enfrentará a Haití, ambos con un punto luego de empatar en la jornada inicial (Nicaragua 1-1 Costa Rica y Haití 0-0 Honduras). En el mismo horario, Honduras recibirá a Nicaragua en otro duelo directo entre equipos que buscan sumar sus primeros tres puntos.

La jornada 1 dejó a El Salvador, Jamaica y un cuádruple empate en el Grupo C como los panoramas más destacados. Los cuscatlecos demostraron efectividad al aprovechar la única clara frente a Guatemala, mientras que Jamaica fue el equipo más contundente de todos, con una goleada que lo colocó en la cima de su grupo.

Para Guatemala, el compromiso en Panamá se presenta como determinante. El equipo dirigido por Luis Fernando Tena necesita puntuar para no rezagarse en un sector donde El Salvador ya tomó ventaja y Panamá será un rival directo por la clasificación. Surinam, en tanto, intentará sumar de visita y no perder terreno en una llave que promete estar cerrada.

En el Grupo B, Jamaica intentará mantener el paso firme y aprovechar la localía ante un Trinidad y Tobago que dejó dudas ofensivas en su estreno. Curazao, por su parte, tiene la oportunidad de sumar frente a Bermudas, que llega golpeado tras la goleada recibida.

Mientras tanto, el Grupo C mantiene un equilibrio total, ya que los cuatro equipos iniciaron con un punto. Esto convierte la segunda jornada en decisiva para marcar diferencias, con duelos directos que podrían abrir la lucha por los primeros lugares.

De esta manera, la segunda fecha de la eliminatoria mundialista de Concacaf promete partidos intensos y con puntos clave en juego. Las selecciones no pueden ceder terreno temprano si quieren mantener vivas sus aspiraciones de llegar al Mundial 2026.