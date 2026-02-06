Premundial Sub‑17: El atacante de la Bicolor, Patrick Arana, llama a la afición a creer en esta generación

La Selección Sub‑17 de Guatemala, dirigida por el estratega uruguayo Willy Coito Olivera, arrancó con victoria su participación en el Premundial tras imponerse en su debut al cuadro de Antigua y Barbuda, por la primera fecha del certamen.

El conjunto guatemalteco se mostró muy superior frente a los caribeños; sin embargo, la selección nacional no estuvo tan fina de cara al arco, especialmente durante la primera mitad, en la que falló varias oportunidades claras frente al portero Erick Moreta.

Aun así, Guatemala no tuvo mayores complicaciones para sellar un 2‑0, gracias a dos golazos de Patrick Arana y Jeffrey Interiano, quienes marcaron los tantos del triunfo de la Azul y Blanco. Las anotaciones llegaron en el arranque de la segunda mitad. Después de los goles, el equipo nacional continuó buscando el arco rival, pero nuevamente la puntería no los acompañó, un aspecto que tanto el cuerpo técnico como los jugadores deberán mejorar de cara a los próximos encuentros frente a Granada y Haití.

Cabe mencionar que solo el primero de cada grupo avanza al Mundial, que nuevamente se disputará en Qatar, por lo que Guatemala está en busca de ese sueño mundialista y deberá ganar sus dos partidos restantes para alcanzarlo.

Al finalizar el encuentro, una de las figuras del partido, Patrick Arana, expresó: “Estoy muy contento por la victoria. Es un buen paso y un gran salto que damos para sumar puntos y estar más cerca de nuestro sueño, que es ese Mundial.”

Asimismo, el atacante bicolor envió un mensaje a la afición: “Le decimos a la gente que confíe, que con este grupo vamos a llegar lejos. Si terminamos mejor nuestras jugadas, los marcadores van a ser más amplios y los partidos más tranquilos.”

Arana también habló sobre el análisis del próximo rival: “Vimos un poco a lo que juegan. Vamos a ver las instrucciones que nos da el profe y, con muchas ganas, buscaremos llevarnos los próximos tres puntos.”

Para finalizar, mencionó: “Jugamos muy bien, tuvimos el partido controlado. Nos estamos jugando algo muy grande y, como en cualquier partido, desde el principio hasta el final siempre hay cierto nervio.”