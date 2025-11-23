Primera División: Nueva Santa Rosa y Quiché buscan el último boleto a la final: esto necesitan para conseguir el 50% del ascenso

Nueva Santa Rosa y el Deportivo Quiché definirán esta mañana al segundo finalista del torneo de la Primera División, en un duelo que promete intensidad desde el primer minuto. El encuentro se disputará a las 11:00 horas en el complejo de Barberena, donde los locales deberán buscar la remontada para mantenerse con vida en la lucha por el ascenso.

La serie llega con ventaja para Quiché, que ganó 1-0 en el partido de ida disputado en Santa Cruz del Quiché. Ese resultado obliga a Nueva Santa Rosa a proponer más, tomar riesgos y buscar al menos un gol para igualar la eliminatoria, aunque un triunfo por diferencia mayor les permitiría avanzar de forma directa.

Para los locales, el objetivo es claro: deben anotar más goles que su rival. La presión ofensiva, el respaldo de su afición y la efectividad en los metros finales serán determinantes para intentar revertir la serie. Nueva Santa Rosa ha mostrado solidez en casa durante el torneo, un aspecto que buscarán aprovechar en este compromiso decisivo.

Por su parte, el Deportivo Quiché llega con la ventaja mínima, pero consciente de que la serie está lejos de estar cerrada. El equipo deberá manejar el ritmo del encuentro, evitar conceder espacios y tratar de ampliar su ventaja en algún contragolpe o acción puntual, con el fin de asegurar su clasificación a la final.

El duelo también toma relevancia por el contexto general del torneo, ya que definirá al rival del Deportivo San Pedro, que este sábado selló el 50% del ascenso tras superar a Chiquimulilla con un global de 4-2. Con un boleto ya entregado, queda pendiente conocer qué equipo disputará la serie definitiva por el otro 50%.

Nueva Santa Rosa llega con la presión de estar obligado a ganar, pero también con la motivación que implica jugar ante su público. El equipo ha tenido capacidad de reacción durante la temporada y confía en hacer valer su condición de local para darle vuelta a la serie.

Quiché, mientras tanto, buscará hacer un partido inteligente, controlando los tiempos y asegurando la mínima ventaja que alcanzaron en la ida. Su solidez defensiva será clave para resistir los intentos del rival y sostener la diferencia que los mantiene por ahora en la final.

El encuentro definirá al segundo protagonista de la última serie del torneo, un choque que no solo otorga prestigio deportivo, sino también la posibilidad de disputar el ascenso a la Liga Nacional. Barberena será el escenario de un duelo en el que ninguno puede fallar y donde se terminará de escribir el camino hacia la final de la Primera División.