¿Qué es la Liga de Naciones y cómo sería el camino a Qatar 2022?

La Bicolor que se prepara para participar en el partido amistoso frente a Paraguay, el domingo 9 de junio próximo, tiene un camino largo para pensar en la clasificación para el Mundial de Qatar 2022, el cual ya se confirmó que tendrá la participación de 32 selecciones y no como era el deseo del presidente de la Fifa, Giani Infantino, de 48 equipos.

La Selección Nacional, que es dirigida por el técnico guatemalteco Amarini Villatoro, quien será presentado oficialmente el 1 de junio, antes de pensar en la Copa del Mundo deberá trabajar para competir en la Liga de Naciones. Acá te explicamos cuál es la diferencia y de qué le servirá a la Azul y Blanco el camino por el nuevo torneo de la Concacaf.

Guatemala por haber estado suspendida dos años de toda actividad futbolística solo pudo ser ubicada en el grupo C, en el que se encuentran las selecciones del ranquin 23 al 34 de la Concacaf. La Bicolor deberá jugar una triangular contra las selecciones de Anguila y Puerto Rico. Los partidos se jugará del 5 de septiembre al 16 de noviembre.

Guatemala se medirá a Puerto Rico (10 de septiembre y 16 de noviembre) y Anguila (5 de septiembre y 12 de octubre). La Sele está obligada a ganar su grupo para poder ascender a la Liga B, en donde se enfrentará a los países ubicados del puesto 7 al 22 en el ranquin de la Concacaf. En ese sector, de estar en los primeros lugares, puede clasificar a la Copa Oro, pero en el 2020 ese nuevo torneo no se celebrará porque comenzará la clasificación a Qatar, dos torneos distintos.

Ya ubicada la Sele en el B, deberá ganar su grupo para poder acceder a la Liga A, en donde se encuentran las seis mejores del área. En la primera edición de la Liga de Naciones se ubicaron los seis países que clasificaron a la hexagonal final en el camino a Rusia 2018. Ellas automáticamente

