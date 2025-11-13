“Que gane la que mejor juegue”: MisterChip habla previo al compromiso entre Guatemala y Panamá

La Selección de Guatemala enfrentará a su similar de Panamá este jueves 13 de noviembre, a las 20.00 horas, en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, con la esperanza de conseguir la primera de las dos victorias necesarias que le otorguen la clasificación directa a la Copa del Mundo del 2026, en México, Canadá y EE. UU.

Estas eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de Norteamérica se asemejan a las de hace dos décadas, en el camino hacia Alemania 2006, cuando la Selección guatemalteca se quedó a solo dos puntos de acceder al repechaje internacional, en el que habría enfrentado al cuadro de Baréin y, quizás, habría clasificado a su primera Copa del Mundo.

Ante esta situación, la afición de la Azul y Blanco se encuentra ilusionada y nerviosa a la vez, debido a que una combinación de resultados podría dejar a la Bicolor eliminada de estas clasificatorias antes de siquiera enfrentar a Surinam. Por lo tanto, el ambiente en las calles de la Ciudad de Guatemala se puede percibir como emocionante y tenso.

Frente a este escenario, el recibimiento de la fanaticada guatemalteca a la Selección de Panamá en el Aeropuerto Internacional La Aurora fue criticado por los medios panameños, al punto de exigir más seguridad para los jugadores y el cuerpo técnico de la Roja, que temen que la situación pueda salirse de control en cualquier momento.

Las palabras de MisterChip

Debido a que el comentarista deportivo español especializado en datos y cifras, Alexis María Martín-Tamayo Blázquez, conocido como MisterChip, ha demostrado abiertamente su afición por la Azul y Blanco, decenas de panameños le escribieron en Twitter (X) para preguntarle su opinión sobre lo que estaba sucediendo en Guatemala.

"¿Ahora qué dices de tu querida Guatemala, MisterChip? Con todo lo que le están haciendo a Panamá. ¿Te parece bien todo ese despliegue de deportividad y competitividad respetuosa? ¡Qué barbaridad! Honestamente, ojalá la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) tome cartas", comentó un panameño.

Dadas las circunstancias y la cantidad de mensajes que recibió, MisterChip se vio obligado a responder a la fanaticada panameña mediante una publicación en sus redes sociales oficiales, en la que aseguró no estar de acuerdo con el ambiente que se percibe en la Ciudad de Guatemala, previo al encuentro decisivo entre la Bicolor y la Roja.

"Lo que digo es que no me gusta nada el ambiente que está rodeando a este partido, y lo único que espero es que no pase nada grave. Es mi querida Guatemala y también es mi querida Panamá. No tengo preferencia por ninguna de las dos selecciones. Que gane la que mejor juegue y, sobre todo, que no pase nada. Es solo fútbol", agregó.

La publicación de MisterChip en redes sociales generó decenas de respuestas, tanto de guatemaltecos como de panameños, ya que la afición de la Bicolor le aseguró al comentarista deportivo español que en la Ciudad de Guatemala se vive una fiesta, por lo que no era prudente “dejarse engañar por lo que dicen los periodistas de Panamá”.

Asimismo, otros fanáticos recordaron el ambiente previo a la tragedia en el estadio Nacional Mateo Flores, el 16 de octubre de 1996, cuando 83 aficionados perdieron la vida en una avalancha humana, antes de que comenzara el encuentro entre Guatemala y Costa Rica, durante las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Francia 1998.