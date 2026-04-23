¿Qué son los minutos juveniles en el Clausura y cómo puede Comunicaciones cumplir la norma?

La fase regular del torneo Clausura 2026 ha entrado en su etapa más decisiva, cuando solo resta una jornada para culminar la fase de clasificación de un certamen que ha estado al rojo vivo desde la primera fecha.

Cada partido se ha disputado como una final, y la última jornada no será la excepción, tanto en la lucha por el liderato como en la pelea por la permanencia.

En la tabla acumulada ya se conoce al primer equipo que ha perdido la categoría: Deportivo Achuapa. Sin embargo, el drama del descenso continúa, ya que Marquense, Mictlán, Guastatoya y Malacateco se juegan su continuidad en la Liga Nacional en una última jornada que promete máxima tensión.

Por otro lado, la parte alta de la clasificación también mantiene un cierre apasionante, con hasta cinco equipos que aún tienen posibilidades matemáticas de quedarse con el liderato de la fase regular, lo que incrementa el atractivo de la jornada final.

La obligación de cumplir con minutos juveniles

Además de lo deportivo, varios equipos llegan a esta última fecha con la presión de cumplir una obligación reglamentaria clave: los minutos de jugadores juveniles. El reglamento de la Liga Nacional establece que cada club debe acumular un mínimo de 1,250 minutos con futbolistas de edad limitada durante la fase de clasificación; de lo contrario, las sanciones son severas.

El reglamento señala que los equipos que no cumplan esta norma serán castigados con la reducción de puntos en la tabla, además de multa económica, sanciones que podrían definir tanto clasificaciones como descensos en un torneo tan parejo.

Los jugadores considerados de edad limitada son aquellos formados en fuerzas básicas, con 21 años o menos, correspondientes a nacidos entre el 2005 y el 2012, y sus minutos solo son válidos en partidos oficiales de la fase de clasificación.

El reglamento también es claro al indicar que, para que los minutos sean válidos, deben participar como mínimo dos jugadores juveniles en el campeonato; es decir, un solo futbolista no puede acumular por sí solo los 1,250 minutos requeridos.

Asimismo, existe un límite de minutos por partido. Aunque un equipo alinee a más de dos juveniles, únicamente se contabiliza un máximo de 180 minutos por encuentro. Por ejemplo, si tres jugadores juveniles disputan los 90 minutos (270 en total), solo se registrarán 180 para el conteo oficial.

El caso de Comunicaciones y sus variantes

Comunicaciones es un ejemplo claro, ya que llega a la última jornada con unos 160 minutos pendientes por cumplir. El técnico Marco Antonio Figueroa, conocido como “Fantasma”, aún tiene margen reglamentario para solventar la situación, debido a que puede alinear a cuatro o más jugadores juveniles desde el inicio.

Si en el once titular aparecen futbolistas como Samuel Camacho, David Prada, Josué Padilla y Josep Folgar —quien no ha sumado minutos en el actual torneo, pero debutó en el anterior—, el equipo albo podría alcanzar la cuota reglamentaria al término del primer tiempo y evitar sanciones deportivas o económicas.

Esta estrategia puede ser replicada por cualquier club que aún esté corto de minutos juveniles, ya que el reglamento permite alinear a más de dos jugadores desde el arranque de los partidos.

Cabe destacar que Andy Contreras ha sido el jugador juvenil de Comunicaciones con mayor cantidad de minutos en el Clausura 2026. No obstante, no estará disponible en este último compromiso tras acumular su cuarta tarjeta amarilla del torneo, lo que obliga al cuerpo técnico a recurrir a jugadores con menor actividad para cumplir con la norma.

La última jornada del Clausura 2026 no solo definirá clasificados, liderato y descensos, sino que también pondrá a prueba la planificación deportiva de los clubes en un cierre que promete emociones dentro y fuera del terreno de juego.