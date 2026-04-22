Selección de Guatemala: confirman lugar, fecha y hora del amistoso ante República Checa

La Federación Nacional de Futbol de Guatemala (Fedefut) confirmó este miércoles un nuevo compromiso internacional para la Selección Nacional, dirigida por el técnico mexicano Luis Fernando Tena.

La Azul y Blanco se medirá en un partido amistoso ante la República Checa, selección mundialista, como parte de la gira internacional del combinado chapín, en donde tendrá 3 encuentros frente a selecciones mundialistas.

El encuentro ante los checos formará parte de la preparación del conjunto europeo rumbo a la Copa del Mundo, torneo en el que comparte grupo con el anfitrión México, además de Sudáfrica y la República de Corea.

El partido frente a la República Checa será el primero de tres amistosos que disputará Guatemala en esta exigente gira internacional. Posteriormente, la Bicolor tiene previstos encuentros ante las selecciones de Ecuador y Austria, ambas con participación en el Mundial 2026.

El duelo contra los europeos se disputará el jueves 4 de junio en el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Harrison, Nueva Jersey, y está programado para las 18 horas de Guatemala.

Estos compromisos representan una prueba exigente para el proceso encabezado por Luis Fernando Tena, quien busca consolidar su idea de juego ante rivales de alto nivel. Durante el presente año, la Selección Nacional ya ha disputado encuentros amistosos, aunque los resultados no han sido los esperados.

En su primer compromiso cayó por la mínima diferencia ante Canadá, mientras que en marzo sufrió una derrota de 7-0 frente a Argelia, en un partido disputado en Italia.

La gira internacional servirá como una oportunidad clave para medir el nivel del cuadro chapín, corregir errores y fortalecer el proyecto de la Bicolor de cara a futuros compromisos oficiales.