“Queremos hacer historia, estamos contra un gran rival”, afirmó Roberto Hernández antes de medirse al Monterrey

El cuadro de Xelajú MC visita esta noche a los Rayados de Monterrey, en el estadio BBVA, con la ilusión y la ambición de dar un golpe histórico y dejar en el camino a uno de los favoritos para llevarse el certamen de clubes más prestigioso del área.

La serie llega empatada tras el 1-1 en el partido de ida disputado en tierras guatemaltecas, correspondiente a la primera fase de la Copa de Campeones de la Concacaf. El cuadro altense sabe de la exigencia del encuentro y de que sus jugadores deberán entregarse al máximo para aspirar a avanzar de ronda. Este es uno de los partidos más importantes en la historia reciente del club.

El equipo dirigido por Roberto Hernández reconoce el peso y la jerarquía del rival, con futbolistas de gran calidad. Sin embargo, el técnico mexicano destaca el buen papel que su plantel realizó en la ida, especialmente en zona defensiva, donde mostró solidez y supo capitalizar su opción más clara. El objetivo es repetir esa fórmula: mantener el orden, líneas compactas y actitud ambiciosa para buscar la sorpresa en el “Gigante de Acero”.

Antes del duelo en tierras regiomontanas, adonde el conjunto superchivo llegó el domingo para preparar el encuentro, el técnico Hernández y el centrocampista Antonio de Jesús “Chucho” López compartieron sus impresiones.

Hernández reconoció la magnitud del escenario y del rival, pero aseguró que su equipo llega con la intención de hacer historia. “Venimos con mucha ilusión de hacer las cosas bien y poder avanzar a la siguiente ronda, con la clara conciencia de lo que representa jugar en esta cancha y contra este equipo”, afirmó.

El estratega subrayó que conoce la presión que se vive en Monterrey, tras haber dirigido en esa plaza. “Sé lo que representa este club para su afición y su directiva. La presión siempre está ahí, independientemente de los resultados”, explicó. Sin embargo, señaló que ese contexto no debe considerarse una ventaja, ya que será un partido completamente distinto a cualquier otro.

Hernández apeló a la memoria y a las emociones al recordar su última visita al estadio BBVA, cuando logró una victoria clave en otro momento de su carrera. “Pareciera que fue ayer, pero son historias diferentes. Hoy venimos a escribir una nueva página con Xelajú y también con la intención de hacer historia”, expresó.

Por su parte, Antonio de Jesús López destacó la motivación del plantel ante la oportunidad de enfrentar a uno de los equipos más importantes de la región. “Queremos hacer historia. Estamos contra un gran rival, una gran afición y una gran ciudad. Qué mejor oportunidad para que nos vean y demostrar de qué estamos hechos”, señaló.

El mediocampista, quien vivió nueve años en Monterrey, dijo conocer el entorno y la exigencia que rodea al club regiomontano, pero aseguró que Xelajú asume el reto con responsabilidad. “Tenemos un compromiso con la afición que hace un gran sacrificio para venir a apoyarnos. Vamos a dar lo mejor por ellos, por nuestras familias y por nosotros mismos”, concluyó.

El duelo definirá al equipo que avanzará a la siguiente ronda del torneo continental, en una serie abierta y con ambos clubes obligados a buscar el resultado.