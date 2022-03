“Quiero llorar”: Roberto Hernández, técnico de Malacateco se quiebra al hablar sobre la tragedia de La Corregidora en el Querétaro-Atlas

“ Es lamentable, estoy consternado por lo que sucede. No puede pasar eso en el futbol “, comentó aclarando que pasa en todo el mundo.

“Hoy le tocó a México, antes han sido otros países. Pero no puede pasar, la Federación Mexicana tiene que tomar cartas en el asunto y generar un precedente“, agregó antes de que sus palabras lo atragantaran y se le quebrara la voz.

“Esto no puede ocurrir ni en el barrio, menos en una cancha de futbol profesional, me duele mucho. Quiero llorar, te lo juro que quiero llorar porque me entristece mucho que el futbol se manche de sangre“, añadió.

“Sé que es muy difícil porque hay muchas economías muy fuertes en el futbol mexicano. Por encima de todo eso, está la paz, las familias y la vida del ser humano. Ojalá que se tomen las medidas, no sé cuáles, pero que se tomen para que esto no vuelva a ocurrir nunca más”, cerró su comentario el estratega campeón con los toros visiblemente afectado por lo acontecido este sábado en el Estadio La Corregidora.

Cabe recordar que la noche anterior, después del medio tiempo entre Querétaro y Atlas. Cuando los rojinegros ganaban 0-1, se desató una batalla campal entre barras de ambos cuadros.

El resultado fue un bochornoso episodio para el futbol azteca, pues extraoficialmente se conoce por parte de las denuncias en redes sociales y de medios locales que son alrededor de 15 personas muertas tras el altercado.

En contraste, las autoridades de gobierno y la propia Liga BBVA MX mediante su presidente, Mikel Arriola niegan que haya fallecimientos y en su lugar solo reconocen 22 personas heridas de gravedad.

Además, Arriola suspendió el resto de la jornada para este domingo y el futbol en general hasta que no se esclarezca este hecho violento. También dio a conocer que las llamadas barras no podrán ingresar a los estadios, cuando estas sean visitantes.