Real España vs Xelajú MC: ¿Dónde ver y a qué hora será el juego de los chivos por la Copa Centroamericana?

El Xelajú MC afronta este miércoles un reto histórico, cuando visite al Real España en el estadio Francisco Morazán, de San Pedro Sula, por la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana 2025.

El encuentro promete emociones desde el pitazo inicial, con dos equipos motivados tras superar exigentes series en los cuartos de final.

El cuadro altense arribó a tierras hondureñas el lunes y reconoció la cancha el martes, afinando los últimos detalles para este compromiso crucial. Los superchivos alcanzaron esta instancia luego de eliminar al Sporting San Miguelito, de Panamá, en una serie dramática que se definió en tiempo extra. Fue el brasileño Romario Da Silva quien, con un golazo en el último minuto del alargue, selló el pase del equipo quetzalteco a las semifinales.

Por su parte, Real España llega con la moral en alto tras dejar fuera al Plaza Amador, uno de los favoritos del certamen. La serie terminó igualada 2-2 en el global, pero los goles de visita le dieron el boleto al conjunto aurinegro, que ahora buscará aprovechar su condición de local para tomar ventaja en la eliminatoria.

El duelo entre hondureños y guatemaltecos se perfila como un choque intenso, en el que la estrategia y la contundencia serán claves.

Xelajú intentará mantener el orden defensivo y apostar por la velocidad en ataque, mientras que Real España buscará imponer su ritmo desde el inicio, respaldado por su afición en el estadio Francisco Morazán.

Estadísticas de nuestro delantero Pedro Baez en Copa Centroamericana pic.twitter.com/AnUaOA8yZU — XelajúMC (@CSD_XelajuMC) October 22, 2025

¿Dónde ver y a qué hora será el juego de los superchivos?

El partido está programado para las 20: 00 horas y podrá seguirse en vivo por ESPN y Disney Plus, y también en directo por Prensa Libre.

El juego de vuelta se disputará la próxima semana, cuando Xelajú sea local y se defina a uno de los finalistas del certamen.