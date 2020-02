Ricardo Jerez: “Siempre estaré listo para el llamado de mi Selección”

El portero guatemalteco Ricardo Jerez cumplió 251 partidos con el Alianza Petrolera. (Foto Prensa Libre: Jorge López)

El arquero de 34 años salió a la cancha del estadio Daniel Villa Zapata para disputar su duelo 251 frente al Deportivo Pasto, aunque perdió 0-1.

¿Cómo arranca el 2020?

Con mucha ilusión sabiendo que cada día que pasa es uno menos y hay que aprovecharlo. Tengo la oportunidad de seguir haciendo lo que más me gusta, y es jugar futbol.

¿Qué siente haber llegado a los 251 partidos con el Alianza?

Lo primero que se me viene a la cabeza fue el momento cuando me despedí de mis padres y les prometí que iba a darlo todo. La posición en la que juego no es fácil, ya que Colombia da muchos buenos guardametas y no ha sido nada fácil, todo es un sacrificio pero eso hoy tiene su mérito.

¿Cómo está la situación contractual con el club?

Aún tengo dos años de contrato y quiero terminarlo tal como lo inicié hace ocho años, con mucha ilusión y con el deseo de terminar con un título o una competencia a nivel internacional.

¿Qué representa ser uno de los líderes del club?

Es una responsabilidad muy grande, primero porque soy extranjero y por lo mismo siempre trato de ser ejemplo para mis compañeros.

🎂 La casa está de fiesta 🎉 Celebramos la vida de nuestro ¡Crack!.Deseamos salud, vida y muchas atajadas más vistiendo nuestro 'Aurinegro' ⚽️🥅 ¡Cumpleaños feliz!! 🎊 #AlianzaSomosTodos 👊 pic.twitter.com/qWciE4gkD7 — Alianza Petrolera (@APetrolera) February 4, 2020

¿Le afectó que el nuevo técnico César Torres le quitara el gafete de capitán?

En ningún momento, él me habló claro desde un principio y me dijo que prefiere que un jugador de campo sea el capitán, ya que está más cerca del árbitro y debe presionar en todo momento sus fallos.

¿Cómo ve este año a la Selección de Guatemala?

Debe ser un buen año. El primer objetivo es clasificar a Copa Oro e ir paso a paso rumbo a Qatar 2022.

¿Está listo para cualquier llamado de la Bicolor?

Por supuesto. Mi sueño de siempre fue jugar en la selección y siempre estaré listo.

¿Qué ha platicado con el técnico Amarini Villatoro?

Tenemos una estrecha relación y es un entrenador muy honesto al que le gusta trabajar. Debo esforzarme para ganarme el puesto.

El guardameta está listo para unirse a la Bicolor, pues su corazón siempre está puesto en su querida Guatemala.

Camerino feliz tras haber prendido motores en casa 🏟🤙📸 postal para el recuerdo👍 ALI 1- PER 0#AlianzaSomosTodos 🤝 pic.twitter.com/44LLM76kf2 — Alianza Petrolera (@APetrolera) January 31, 2020

