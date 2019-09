Robles, Vargas, Ceballos y Guerra, en el equipo ideal de la Concacaf en la Liga C

Los 15 goles que consiguió la Bicolor frente a Anguila y Puerto Rico, así como la buena presentación del combinado hizo que la La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf), colocara a cuatro seleccionados como los más destacados.

De acuerdo a la publicación del máximo ente del área, el lateral Stheven Robles (anotó un gol), el mediocampista Marvin Ceballos (tres tantos) y los delanteros Edi Danilo Guerra (cinco dianas) y Jorge Vargas (un gol), se unen al resto de futbolistas para formar el once ideal de la semana.

El lateral Robles se apoderó de la banda derecha de la Bicolor y su buen despliegue físico por ese sector, así como su recuperación y marcación, han hecho que el defensa de Comunicaciones se haya apoderado de ese lugar, dejando en la banca a jugadores de la confianza del entrenador Amarini Villatoro, como Wilson Pineda (Guastatoya) y los no convocados Ángel Cabrera (Cobán Imperial) y Cristian Jiménez (Antigua GFC).

En el medio campo, el legionario Marvin Ceballos, fue uno de los futbolistas más destacados. El volante se ha caracterizado por su futbol ofensivo y lo habilidoso que puede confundir y complicar al rival. El jugador de la Liga de Ascenso de México, posee el ADN para estar en la Selección Nacional y lo dejó plasmado durante los dos partidos. Contra Anguila logró un golazo de tiro libre y frente a Puerto Rico, consiguió su tercer diana de la competición desde el punto penal.

And Finally, League C Team of the Week! Who would be captain of this squad? 👇#CNL #FollowTheDream pic.twitter.com/qmjjDW58o6

— Concacaf Nations League (@CNationsLeague) September 12, 2019