San Pedro vs Nueva Santa Rosa: horario, estadio y estadísticas para la final de ida de la Primera División 2025

La Primera División de Guatemala vivirá este domingo 30 de noviembre, a las 15:00 horas se disputará la final de ida del Torneo 2025, un enfrentamiento inédito entre San Pedro y Nueva Santa Rosa, dos equipos que han tenido un desempeño sobresaliente durante toda la temporada. El partido se jugará en el Estadio Municipal de San Pedro, donde los locales buscarán aprovechar su fortaleza como anfitriones para dar el primer golpe en la serie.

San Pedro llega a esta final como uno de los equipos más sólidos del campeonato, especialmente en condición de local. En la fase regular jugó 9 partidos en casa, con un impresionante balance de 8 victorias, 0 empates y solo 1 derrota, números que demuestran su capacidad para imponer condiciones frente a su afición. Además, el equipo registró 22 goles a favor y apenas 5 en contra, evidenciando un funcionamiento equilibrado entre ataque y defensa.

El desempeño del cuadro pedrano se mantuvo fuerte en la fase final. En esta etapa disputó 3 encuentros como local, logrando un pleno de 3 victorias, con 8 goles anotados y únicamente 1 recibido, ratificando su condición de uno de los equipos más difíciles de superar en su estadio. Con estas estadísticas, San Pedro llega con confianza y la obligación de hacer valer su localía en el primer capítulo de la final.

Del otro lado estará Nueva Santa Rosa, un equipo que ha sorprendido y se ha ganado su lugar en la final con mérito propio. Aunque no cuenta con la misma fortaleza estadística como visitante, ha demostrado capacidad competitiva y un estilo ordenado que le permitió avanzar hasta el último escalón del torneo. Su principal reto será resistir el primer golpe en un estadio donde pocos equipos han logrado sacar puntos.

La final de ida se presenta como un duelo estratégico, donde San Pedro buscará imponer intensidad desde los primeros minutos, aprovechando los espacios y la presión de su público. Nueva Santa Rosa, por su parte, podría apostar por un planteamiento más conservador, priorizando cerrar líneas, controlar la pelota y evitar que la serie quede comprometida antes del partido de vuelta.

El horario también juega un papel clave. El encuentro se disputará a las 15:00 horas, un horario habitual en San Pedro y al que el equipo local está acostumbrado. Las condiciones climáticas y el ambiente del estadio suelen ser factores que favorecen al conjunto pedrano, algo que la visita deberá considerar para mantener el orden defensivo.

Además del resultado, la final captará la atención por ser un enfrentamiento inédito entre ambas instituciones. Nunca antes San Pedro y Nueva Santa Rosa habían disputado una final directa por el título de la Primera División, lo que agrega un componente histórico y un atractivo especial para los aficionados del futbol de ascenso.

Con números imponentes, una afición que respalda y un rendimiento sólido de local, San Pedro parte como favorito para el juego de ida. Sin embargo, Nueva Santa Rosa llega con la ilusión intacta y con la misión de llevar la serie viva a su estadio. Este domingo comienza la batalla por el título, y todo apunta a que será una final pareja, intensa y con mucho en juego para ambos equipos.