“Satisfecho por ayudar al equipo”: Érick Lemus tras anotar en el empate de Comunicaciones ante Municipal en el Clásico 334

Comunicaciones no ha tenido el comienzo esperado en el torneo Apertura 2025, ya que, en cuatro fechas, acumula solo una victoria, una derrota y dos empates consecutivos.

Los cremas se ubican en la quinta posición con cinco puntos, a siete del líder, Deportivo Mixco, que mantiene puntuación perfecta.

El pasado domingo, el conjunto albo rescató un empate (1-1) en su visita al estadio Manuel Felipe Carrera, al enfrentar a Municipal en la edición 334 del clásico guatemalteco.

Comunicaciones pasó apuros y, por momentos, se vio perdido en el terreno de juego, pero contó con la fortuna de que su rival no fue contundente, de lo contrario la historia hubiera sido distinta.

Un error puntual en defensa les costó el tanto que puso en ventaja a los rojos, pero, sobre el final, el equipo albo logró acomodarse y mejoró su propuesta, por lo que pudo conseguir el empate con gol de Érick Lemus.

El delantero crema aseguró que, si bien no era el resultado que esperaban, salieron satisfechos por conseguir un empate de visita tras encarar un juego sufrido.

“Fue un resultado bueno, aunque no era lo que esperábamos, ya que veníamos por los tres puntos, pero fue un partido sufrido, como son los clásicos. No se perdió y estamos felices por el resultado”, reaccionó.

A Lemus se le está volviendo costumbre marcarle a Municipal, ya que este fue su segundo gol consecutivo en el estadio El Trébol. El jugador resaltó que, más allá de marcar, su satisfacción siempre es poder ayudar a su equipo.

“Estoy agradecido con Dios y contento por volver a marcar en un clásico. Satisfecho, sobre todo, por poder ayudar al equipo a obtener este resultado”, comentó.

Erick Lemus de Comunicaciones celebra con euforia su anotación en el empate frente a Municipal, en el Clásico 334. (Foto Prensa Libre: EFE).

El jugador es consciente del momento que viven como equipo, pero también resaltó que el torneo apenas inicia y que eso no los desconcentra de lo planificado. Además, dijo que, poco a poco, se van adaptando al sistema de juego del entrenador mexicano Roberto Hernández.

“En realidad, traemos dos empates seguidos, pero eso no nos baja con lo que tenemos mentalizado. Vamos empezando, queda mucho torneo por delante y, poco a poco, seguiremos acoplándonos al sistema de juego del técnico, que creo que ya vamos por buen camino”, afirmó.

La buena noticia para Comunicaciones es que ya podrá jugar en su estadio, el Cementos Progreso, el cual estuvo suspendido dos jornadas, lo que los obligó a utilizar el Carlos Salazar Hijo, en Suchitepéquez.

En la próxima jornada, los cremas recibirán el domingo 17 de agosto a Deportivo Marquense, por la quinta fecha del torneo Apertura 2025.