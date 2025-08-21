Sebastián Bini volverá a dirigir a Cobán Imperial tras salida del mexicano José Luis Trejo

Cobán Imperial no ha tenido el mejor inicio en el Torneo Apertura del 2025. Los problemas comenzaron fuera de la cancha, ya que la dirigencia, en apenas cinco fechas disputadas, rescindió los contratos de los jugadores Jesús Castillo, Juda Ramírez y Alfonso Tamay, quienes, a su criterio, no estaban rindiendo como se esperaba.

Recientemente, tras el empate en casa frente a Deportivo Achuapa, los dirigentes decidieron destituir al técnico mexicano José Luis Trejo y a su asistente Gustavo Cruz. El equipo se ubica en la décima posición con apenas cuatro puntos de 15 posibles, producto de una victoria, un empate y tres derrotas.

En el aspecto futbolístico, el conjunto no ha logrado ser protagonista como en torneos anteriores, a pesar de contar con una plantilla competitiva, base de las últimas temporadas.

Apenas iniciado el campeonato, la institución de los Príncipes Azules ha mostrado inestabilidad y poca paciencia, por lo que se ha visto obligada a tomar decisiones drásticas en busca de enderezar el irregular comienzo.

Por ello, casi 24 horas después de anunciar la salida del mexicano Trejo, el club informó que ya tiene sustituto: se trata del argentino Sebastián Bini, extécnico de Municipal.

Esta será la segunda etapa de Bini con el cuadro cobanero, tras su paso en la temporada 2021-2022, antes de partir para dirigir al Águila de El Salvador.

Junto con Bini llega Mauro de Giobi como asistente técnico. Su debut será el domingo 24 de agosto, cuando visiten a Aurora FC en el estadio Guillermo Slowing, en Amatitlán.

Cabe resaltar que Bini no podrá dirigir al menos en cuatro fechas, debido a que debe cumplir una sanción impuesta por el Órgano Disciplinario de la Liga Nacional, por agredir a un miembro del cuerpo técnico de Antigua GFC tras perder la final del Torneo Clausura cuando dirigía a Municipal.

Además, el equipo se reforzó con la llegada del delantero argentino Matías Rotondi, procedente del Real España de Honduras, y con el regreso del costarricense Anthony López.