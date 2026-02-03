Selección de Guatemala anunciará su nueva camisola en el inicio de la segunda etapa de Fernando Tena

La Selección Nacional de Guatemala, dirigida por el estratega mexicano Luis Fernando Tena, inició recientemente su segundo proceso al frente de la Bicolor. El técnico azteca no logró clasificar a Guatemala a su primera Copa del Mundo, que se disputará este año en Estados Unidos, México y Canadá, un objetivo que había generado gran ilusión en la afición guatemalteca. La eliminación fue un auténtico fracaso para la Azul y Blanco, donde el sueño quedó postergado.

A pesar de ello, un mes después, la Federación Nacional de Futbol decidió ratificar a Tena como seleccionador, dándole continuidad al proyecto con miras a las eliminatorias rumbo al Mundial del 2030.

La apuesta de la Fedefut se centra en la estabilidad, el trabajo a largo plazo y la consolidación de un proceso que inició en el 2021 y que ha mostrado avances importantes en el combinado nacional.

Guatemala inició este nuevo ciclo el pasado 17 de enero, cuando disputó su primer encuentro del año ante Canadá, en territorio estadounidense, cayendo por la mínima diferencia.

Por otro lado, la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (Fedefut) continúa avanzando en su proceso de renovación, el cual incluirá una nueva indumentaria. Aunque en 2025 se presentó oficialmente el nuevo logotipo de la institución, la Bicolor aún ha disputado sus partidos utilizando el escudo anterior en su camisola. Se espera que, con el lanzamiento del nuevo uniforme, la Bicolor finalmente integre su escudo renovado.

La presentación de la nueva piel de la Azul y Blanco está programada para el jueves 5 de febrero, en donde se espera que los colores tradicionales —el azul y el blanco— seguirán siendo los protagonistas, como parte de la identidad histórica que caracteriza al cuadro guatemalteco.