Selección de Guatemala confirma a sus legionarios para la próxima Fecha FIFA

La Selección Nacional de Guatemala confirmó este martes la lista de legionarios convocados para la Fecha FIFA de junio, en la que la Bicolor enfrentará a República Checa el 4 de junio y Ecuador el 7, ambos en territorio estadounidense. El técnico Luis Fernando Tena comienza así la preparación del combinado nacional rumbo al Mundial 2026.

Entre las principales novedades destaca el regreso del guardameta Nicholas Hagen, del Columbus Crew, quien no había sido citado para el amistoso anterior contra Argelia. En aquel compromiso el titular fue Kenderson Navarro, de Municipal.

La convocatoria también incluye a jóvenes legionarios que continúan consolidándose en el extranjero. Aarón Herrera, del D.C. United; Arquímedes Zacarias, del Loudoun United FC; y Daniel Méndez Sánchez, del Pachuca de México, recibieron nuevamente la confianza del cuerpo técnico, especialmente Méndez, que atraviesa un buen momento tras debutar con el primer equipo del club mexicano.

La lista se completa con Olger Escobar, del CF Montreal; Darwin Lom, del The Strongest de Bolivia; y Matthew Evans, del LAFC. Guatemala buscará en esta serie de amistosos conseguir su primera victoria del año, luego de caer 0-1 ante Canadá en enero y sufrir una dura derrota 0-7 frente a Argelia en marzo.

Los legionarios convocados

Nicholas Hagen — Columbus Crew (MLS)

Aarón Joseph Herrera — D.C. United (MLS)

Olger Escobar — CF Montreal (MLS)

Daniel Omar Méndez — C.F. Pachuca (Liga MX)

Arquímedes Zacarias — Loudoun United FC

Darwin Lom — The Strongest (Bolivia)

Matthew Evans — LAFC (MLS)

La Selección de Guatemala sostendrá dos partidos amistosos en Estados Unidos durante la Fecha FIFA de junio. La Bicolor enfrentará a República Checa el 4 de junio y posteriormente se medirá ante Ecuador el 7, en encuentros que servirán como preparación para las próximas competencias oficiales.

Estos compromisos serán clave para que Luis Fernando Tena continúe evaluando variantes y afinando detalles de cara al inicio de la Liga de Naciones de Concacaf en septiembre. El entrenador mexicano, quien recientemente renovó contrato hasta 2030, busca que Guatemala encuentre regularidad y mejores resultados tras un complicado inicio de 2026.