Fútbol Nacional

Selección de Guatemala de talla baja conoce a sus rivales para la Copa América 2025 en Paraguay

La Selección Nacional de Talla Baja se prepara para afrontar su segunda Copa América. (Foto: Prensa Libre, Fernando García)

La Selección Nacional de Guatemala de talla baja ya conoce a sus rivales para la próxima edición de la Copa América de Talla Baja 2025, que se disputará en Paraguay del 21 al 30 de noviembre, con la participación de las principales selecciones del continente.

El sorteo dejó a Guatemala ubicada en el Grupo B, una zona exigente en la que compartirá espacio con Argentina, Brasil, México, Colombia y Chile, selecciones con amplio recorrido en esta modalidad de fútbol adaptado.

Esta será la segunda participación internacional de la selección guatemalteca, luego de su debut en 2022, cuando compitió en el primer torneo oficial de talla baja, enfrentando a potencias como Brasil, Paraguay, Marruecos y Ecuador, en una experiencia histórica para el deporte nacional.

Desde entonces, el crecimiento del equipo ha sido constante. Posterior a aquella primera participación, Guatemala disputó una Copa Intercontinental, donde logró un destacado subcampeonato, resultado que fortaleció su proyección internacional y consolidó su trabajo a nivel organizativo y deportivo.

Para esta nueva edición continental, el combinado nacional buscará reafirmar su evolución y dejar una buena impresión ante rivales de jerarquía. El reto será mayor, ya que varias de las selecciones participantes cuentan con jugadores que forman parte de ligas estructuradas en Sudamérica y Europa.

El torneo se desarrollará en Asunción, Paraguay, y reunirá a más de diez países, siendo un evento que continúa impulsando la inclusión y el reconocimiento al talento deportivo de los jugadores de talla baja en la región.

Este será el grupo de la Selección Nacional de Talla Baja. (Foto: Prensa Libre, Federación de Fútbol Talla Baja)

El cuerpo técnico guatemalteco trabaja en la última etapa de preparación, enfocándose en la parte física y táctica, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al certamen. La selección espera aprovechar la experiencia internacional acumulada para competir con determinación en cada encuentro.

Con la ilusión renovada y el respaldo de la afición, Guatemala buscará escribir un nuevo capítulo en su historia deportiva durante la Copa América de Talla Baja 2025, reafirmando el espíritu de superación y orgullo que caracteriza al deporte nacional.