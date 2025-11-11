Fútbol Nacional
Selección de Guatemala : Fedefut anuncia restricciones para el partido de la Bicolor contra Panamá en El Trébol
Fedefut informó a través de sus redes sociales sobre las restricciones que aplicarán para el partido entre la Selección de Guatemala y Panamá, correspondiente a la quinta jornada de las eliminatorias mundialistas.
Guatemala disputará sus últimos compromisos eliminatorios en casa, por lo que la Fedefut dio a conocer algunas restricciones para el ingreso al estadio.(Foto Prensa Libre: Erick Ávila).
La Selección Nacional de Guatemala se prepara para disputar sus últimos dos compromisos de la eliminatoria mundialista como local, enfrentando a Panamá y Surinam en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como “El Trébol”.
El equipo dirigido por el estratega mexicano Luis Fernando Tena llega con la ilusión intacta de lograr la clasificación a la próxima Copa del Mundo, algo que hasta el momento no ha podido lograr en más de 15 intentos.
Al momento la Bicolor depende únicamente de sí misma para asegurar el primer lugar del grupo, posición que otorga el boleto directo al Mundial a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá.
El encuentro frente a Panamá está programado para las 20 horas, en un escenario que promete estar lleno de pasión y color. La afición chapina se alista para alentar durante los 90 minutos, convirtiendo el estadio en una auténtica fiesta deportiva.
Con el objetivo de garantizar la seguridad y el orden, la Federación Nacional de Futbol de Guatemala (Fedefut) compartió en sus redes sociales oficiales una lista de restricciones para el ingreso al estadio, con el propósito de evitar inconvenientes y asegurar una experiencia positiva para todos los asistentes.
Objetos prohibidos para ingresar al estadio:
- Cigarrillos de tabaco, electrónicos y vapeadores
- Bengalas y juegos pirotécnicos
- Armas de fuego y objetos punzocortantes
- Cargadores y baterías externas
- Paraguas
- Láser
- Cascos de motorista
- Periódicos
- Lociones y desodorantes
- Cadenas
- Loncheras
- Vuvuzelas
- Trompetas
- Astas de banderas
- Monedas
- Banderas mayores a 2×2 metro
La Fedefut enfatizó que los aficionados que no cumplan con estas disposiciones no podrán ingresar al recinto deportivo, por lo que se recomienda llegar con anticipación y respetar los protocolos establecidos.
Todo está listo para vivir un encuentro vital que podría marcar un antes y un después en la historia del futbol guatemalteco.