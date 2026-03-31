Selección de Guatemala: goleadas históricas evidencian brechas y el reto de crecer y tener proyección internacional

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Selección de Guatemala: goleadas históricas evidencian brechas y el reto de crecer y tener proyección internacional

Las derrotas abultadas reflejan problemas estructurales; estabilidad, fogueo internacional y desarrollo de talento marcan el camino para competir mejor.

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Guatemala a lo largo de la historia ha tenido resultados abultados en contra que han demostrado la brecha frente a rivales de mayor exigencia. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Durante sus 96 años de historia, la Selección Nacional de Guatemala ha sido un reflejo de contrastes: capaz de competir con orden en ciertos contextos, pero vulnerable ante escenarios de mayor exigencia.

Las goleadas sufridas no deben leerse solo como fracasos aislados, sino como indicadores claros de una brecha estructural que el país no ha logrado cerrar.

La Bicolor no ha sido, por tradición, un equipo acostumbrado a sufrir goleadas escandalosas; sin embargo, los registros históricos evidencian que, cada cierto tiempo, esos resultados aparecen como recordatorios de sus debilidades estructurales.

La histórica derrota 9-1 ante la selección de Costa Rica (1955) y el 8-1 (1986) frente a la selección de Francia, en la antesala de la Copa Mundial de México 1986, son algunos antecedentes que no solo evidenciaron diferencias futbolísticas, sino también carencias en preparación y ritmo competitivo.

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Asimismo, otros resultados a lo largo de la historia han evidenciado la extensa brecha y las carencias en los distintos procesos de la Bicolor.

Camino a mejorar

Sin embargo, el análisis no debe quedarse en la crítica repetitiva. Guatemala necesita transformar estos antecedentes en una hoja de ruta. Es clave establecer procesos a largo plazo con estabilidad en el cuerpo técnico, evitando cambios constantes que rompen la identidad futbolística.

Además, es fundamental aumentar la exposición internacional. Enfrentar con mayor frecuencia a selecciones de distintos niveles permite reducir el impacto fuera de la región.

Finalmente, la profesionalización de la liga local y la exportación de jugadores deben ser prioridades, ya que elevan el ritmo y la calidad individual.

ESCRITO POR:

Douglas Suruy

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con 14 años de experiencia. Reconocido por coberturas como el Mundial de Rusia 2018 y Colombia 2011 (Sub20).

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