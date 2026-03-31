Selección de Guatemala: goleadas históricas evidencian brechas y el reto de crecer y tener proyección internacional

Durante sus 96 años de historia, la Selección Nacional de Guatemala ha sido un reflejo de contrastes: capaz de competir con orden en ciertos contextos, pero vulnerable ante escenarios de mayor exigencia.

Las goleadas sufridas no deben leerse solo como fracasos aislados, sino como indicadores claros de una brecha estructural que el país no ha logrado cerrar.

La Bicolor no ha sido, por tradición, un equipo acostumbrado a sufrir goleadas escandalosas; sin embargo, los registros históricos evidencian que, cada cierto tiempo, esos resultados aparecen como recordatorios de sus debilidades estructurales.

La histórica derrota 9-1 ante la selección de Costa Rica (1955) y el 8-1 (1986) frente a la selección de Francia, en la antesala de la Copa Mundial de México 1986, son algunos antecedentes que no solo evidenciaron diferencias futbolísticas, sino también carencias en preparación y ritmo competitivo.

Asimismo, otros resultados a lo largo de la historia han evidenciado la extensa brecha y las carencias en los distintos procesos de la Bicolor.

Camino a mejorar

Sin embargo, el análisis no debe quedarse en la crítica repetitiva. Guatemala necesita transformar estos antecedentes en una hoja de ruta. Es clave establecer procesos a largo plazo con estabilidad en el cuerpo técnico, evitando cambios constantes que rompen la identidad futbolística.

Además, es fundamental aumentar la exposición internacional. Enfrentar con mayor frecuencia a selecciones de distintos niveles permite reducir el impacto fuera de la región.

Finalmente, la profesionalización de la liga local y la exportación de jugadores deben ser prioridades, ya que elevan el ritmo y la calidad individual.