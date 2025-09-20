Selección Futsal: Último juego y posición en la que terminó la Bicolor en la Copa de Naciones 2025

La Selección Nacional de Futsala de Guatemala concluyó este sábado su participación en la Copa de Naciones Brasilia 2025 con una derrota 2-0 frente a Costa Rica, en el duelo por el quinto lugar. Con este resultado, el combinado nacional finalizó en la sexta posición del certamen internacional.

Guatemala abrió su camino en la jornada 1 ante el anfitrión, Brasil, en un partido de alta exigencia donde cayó 3-1. En la segunda jornada enfrentó a Polonia, con la que empató 2-2 en un duelo parejo que mantuvo la esperanza de avanzar a las semifinales.

Sin embargo, en el reglamento del torneo, el empate en puntos y diferencia de goles entre Guatemala y Polonia se resolvió mediante un sorteo con moneda. La fortuna no acompañó al equipo nacional, que quedó relegado a disputar la serie por el quinto lugar.

Este sábado, frente a Costa Rica, la Azul y Blanco buscó cerrar con una victoria su participación, pero los ticos aprovecharon sus oportunidades y se impusieron con marcador de 2-0.

A lo largo de la competencia, Guatemala se midió ante rivales de jerarquía mundial, lo que permitió medir el nivel del equipo en un torneo de gran exigencia. Tanto Brasil como Polonia y Costa Rica son selecciones con amplio recorrido en el futsala internacional.

El sexto lugar, si bien no era el objetivo principal del equipo, representa una oportunidad de análisis para el cuerpo técnico, que podrá evaluar el rendimiento colectivo e individual frente a rivales de primer orden.

La Selección Nacional continuará con su preparación de cara a los próximos compromisos internacionales, donde buscará consolidar una plantilla competitiva y seguir elevando el nivel del futsala guatemalteco.

La Copa de Naciones Brasilia 2025 dejó como aprendizaje la capacidad del equipo de competir en igualdad ante potencias del futsala, con miras a mejorar en los próximos torneos.