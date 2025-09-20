La jornada 11 continúa este sábado con tres duelos clave por la lucha del liderato

La Liga Nacional de Guatemala tendrá este sábado 20 de septiembre una intensa jornada con tres partidos que prometen emociones y que podrían modificar la parte alta de la tabla de posiciones.

La fecha 11 inició el viernes con la victoria 3-0 de Xelajú MC sobre Comunicaciones en el estadio Mario Camposeco, y este día se dará continuidad con encuentros en Mixco, la capital y Malacatán.

El primer partido está programado para las 15:00 horas en el estadio Santo Domingo, donde Mixco recibirá a Aurora. El encuentro enfrenta a dos equipos que han mostrado regularidad en el torneo y que pelean directamente por los puestos altos de la clasificación. El cuadro chicharronero busca hacerse fuerte en casa, mientras que los aurinegros quieren seguir sorprendiendo en su regreso a la máxima categoría.

Más tarde, a las 17:00 horas, el estadio El Trébol será escenario del choque entre Municipal y Marquense. Los rojos llegan con la obligación de sumar de a tres para no perder terreno en la pelea por el liderato, luego de su empate frente a Antigua en la fecha pasada.

Enfrente tendrán a los leones occidentales, que estrenan al técnico argentino Diego Vázquez, un entrenador con historia particular con Municipal. En 2022 fue anunciado como nuevo estratega escarlata, pero días después desistió de asumir el cargo por motivos contractuales. Ahora, su debut en la Liga Nacional se dará justamente ante el club que en su momento lo presentó oficialmente.

El telón de la jornada sabatina caerá a las 20:00 horas en el estadio Santa Lucía, donde Malacateco recibirá a Antigua GFC. Los toros atraviesan un momento de recuperación tras un inicio irregular y buscan consolidarse lejos de los últimos lugares de la tabla. Para Antigua, el compromiso representa la oportunidad de mantener el liderato y ampliar la ventaja en lo más alto de la clasificación, donde se mantiene firme tras diez jornadas.

Con estos tres partidos, la jornada 11 se encamina a ser determinante para el rumbo del torneo. La lucha en la parte alta de la tabla sigue cerrada, con Antigua, Municipal y otros equipos intentando marcar diferencias en una fase regular que se ha caracterizado por su paridad.