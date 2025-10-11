Selección Nacional: “El martes tenemos una guerra en El Salvador”, asegura Stheven Robles

La Selección Nacional de Guatemala dejó escapar tres puntos clave en Paramaribo al empatar 1-1 contra Surinam en el cierre del viernes. El gol recibido en el último minuto dejó un sabor amargo en el plantel, y uno de los primeros en dar la cara fue Stheven Robles, quien reconoció la frustración por el resultado, pero pidió pasar la página y enfocarse en lo que viene.

“Un sabor agridulce porque ya lo teníamos y se nos escapan en el último minuto”, fueron las primeras palabras del jugador guatemalteco tras el empate. El defensor reconoció que el equipo quedó dolido, pero aseguró que no hay tiempo para lamentarse porque el próximo duelo ante El Salvador es decisivo.

“Tenemos que enfocarnos en lo que viene y a trabajar ya el día de mañana que tenemos una guerra en El Salvador, una final más. Creo que tenemos tres finales por jugar y ya no podemos cometer los mismos errores que venimos cometiendo”, expresó Robles con autocrítica.

El futbolista resaltó que, pese a la amargura por el empate, la mentalidad del grupo sigue firme en el objetivo de alcanzar el Mundial. “Todo esto son finales para nosotros y queremos ir al Mundial. Tenemos que estar enfocados y concentrados los 90 minutos y meterle día a día en los entrenamientos para lo que viene”, añadió.

El duelo frente a El Salvador ha sido calificado por el plantel como una auténtica batalla. Robles insistió en que el equipo debe dar un salto de calidad y no dejar escapar más unidades si quieren mantener viva la ilusión mundialista. “En El Salvador va a ser una guerra y ya no podemos dejar más puntos. Tenemos que ganar los tres partidos sí o sí”, remarcó.

El lateral también compartió el sentimiento general del vestuario tras la desilusión en Paramaribo. “Dolidos porque lo teníamos y se nos escapa en el último minuto, pero ahora sí que a darle vuelta a la página y a entrenar ya, recuperarnos desde el día de mañana”, comentó.

La Selección viajará este sábado a El Salvador con la mirada puesta en su visita, donde disputará la cuarta jornada de la eliminatoria. El compromiso ha sido catalogado como vital en las aspiraciones de Guatemala, que necesita sumar de tres para seguir con posibilidades.

Con el empate, Guatemala quedó con dos puntos luego de tres jornadas disputadas en su camino mundialista. La consigna del grupo, reflejada en las palabras de Robles, es clara: no hay margen de error y los próximos tres partidos serán auténticas finales.