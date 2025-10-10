Cuántos puntos lleva Guatemala después de tres fechas en la eliminatoria de Concacaf

La Selección Nacional de Guatemala atraviesa un momento crítico en su camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026. Luego de disputarse tres jornadas en la última fase de las eliminatorias de la Concacaf.

La Azul y Blanco no ha logrado sumar de a tres, y apenas acumula dos puntos, producto de dos empates y una derrota. Esta cosecha insuficiente la mantiene en el fondo de su grupo, con la clasificación cada vez más cuesta arriba.

Bajo la dirección técnica de Luis Fernando Tena en esta última fase, el equipo chapín ha mostrado buenos momentos en los futbolistico, sin embargo los resultados no han acompañado al combinado guatemalteco. En sus últimos encuentros ha iniciado ganando; sin embargo, le han empatado y no ha sabido mantener la ventaja.

La situación es aún más preocupante si se considera que esta fase es corta y cada punto perdido pesa enormemente. Con tres partidos restantes, la Bicolor está obligada a ganar todos sus encuentros si quiere mantener viva la esperanza de clasificar por primera vez a una Copa del Mundo. No hay margen de error: cualquier tropiezo podría significar el adiós definitivo al sueño mundialista.

El próximo partido será clave, no solo en lo numérico, sino también en lo anímico. Una victoria podría significar un punto de inflexión, mientras que otro resultado adverso podría sepultar las aspiraciones mundialistas.

¿Cuántos puntos lleva Guatemala en tres juegos?

La Bicolor suma dos puntos en tres jornadas, producto de dos empates y una derrota. Aún le restan tres partidos por disputar, por lo que el máximo de unidades que podría alcanzar es once unidades.