Cuál es el panorama de la selección de Guatemala con el empate ante Surinam

La Selección de Guatemala estuvo a pocos minutos de obtener un triunfo importante contra Surinam y así mantenerse en la lucha por conseguir la tan anhelada clasificación al Mundial del 2026.

Sin embargo, un gol en el último minuto de Virgil Misidjan disipó toda emoción y alegría de los fanáticos de la Bicolor, ya que este empate complica mucho las posibilidades de que Guatemala continúe en la pelea por la clasificación directa al Mundial e, incluso, a un eventual repechaje.

El conjunto dirigido por Luis Fernando Tena se encuentra actualmente en la última posición del grupo A, con dos unidades, mientras que Surinam permanece en el primer lugar, con cinco puntos.

Aún no se disputa el partido entre El Salvador y Panamá, por lo que este resultado será determinante para evaluar las posibilidades de Guatemala de continuar en la lucha por la clasificación.

La tabla (aún sin jugarse el partido entre El Salvador y Panamá) está así:

Surinam: 5 puntos

El Salvador: 3 puntos

Panamá: 2 puntos

Guatemala: 2 puntos

El panorama general de la Selección, aunque puede parecer desalentador por la falta de puntos —la Bicolor ha sumado solo dos de los nueve posibles—, mantiene una pizca de esperanza si se toma en cuenta el resultado del próximo partido entre los demás competidores del grupo A.

¿Qué necesitaría Guatemala?

Una victoria tanto de El Salvador como de Panamá complicaría mucho las posibilidades de Guatemala para pelear por la clasificación, ya que significaría que, o bien El Salvador se posiciona primero con seis puntos, o Panamá empata en puntos con Surinam, con cinco unidades.

El escenario que más podría beneficiar a Guatemala sería un empate, ya que ambas selecciones sumarían un punto (El Salvador tendría cuatro y Panamá, tres) y mantendrían con vida a la Bicolor en la tabla de clasificación.

