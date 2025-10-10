Tena apuesta por el pleno de triunfos de Guatemala para mantener viva la esperanza de clasificar

La Selección Nacional de Guatemala igualó 1-1 frente a su similar de Surinam en el arranque de la jornada del Grupo A de las eliminatorias mundialistas rumbo a la Copa del Mundo que se celebrará en el 2026 en Norteamérica.

Fue un encuentro muy disputado, especialmente durante el primer tiempo, en el que la Bicolor sufrió ante la intensa presión del conjunto caribeño. Sin embargo, en la segunda mitad, el equipo dirigido por Luis Fernando Tena adelantó sus líneas y comenzó a generar peligro constante en el arco rival, mostrando una mejoría notable en su desempeño.

El empate llegó en los últimos minutos del partido, dejando a Guatemala con dos puntos de nueve posibles, tras una derrota en su debut y dos empates consecutivos como visitante: primero ante Panamá y ahora frente a Surinam. Con este resultado, el combinado nacional no logra salir de la parte baja de la tabla.

Durante esta fase de la eliminatoria, el cuadro chapín ha recibido tres goles, todos producto de jugadas a balón parado, un aspecto que el estratega mexicano deberá mejorar de cara a los próximos compromisos.

Al finalizar el encuentro, el técnico Luis Fernando Tena expresó en conferencia de prensa: “Uno queda con un sabor muy amargo, pero a la vez muy orgulloso de nuestros jugadores: cómo defienden su playera, su bandera, con qué orgullo se matan en cada jugada, en cada pelota. No dejan de correr, de luchar, pase lo que pase”.

Sobre el rendimiento del equipo frente a Surinam, añadió: “Hicimos un partido de mucha intensidad, porque sabíamos que era un rival muy fuerte, que nos iba a atacar mucho. Supimos aguantar y poco a poco fuimos desbordando más al centro, más al ataque, hasta que cayó el gol”.

Respecto del resultado, Tena lamentó: “Duele mucho perder dos puntos así en el último minuto, pero una vez más nos damos cuenta de que tenemos un equipo fuerte, muy capaz, con mucha personalidad. El equipo se plantó con carácter, tanto en Panamá como hoy aquí en Surinam, dos canchas muy complicadas”.

Finalmente, el técnico azteca concluyó: “Hoy nos sentimos muy dolidos por cómo se dieron las cosas, porque sentíamos que merecíamos ganar. Pero bueno, ahora hay que pensar en el martes en El Salvador, con la obligación de ganar. Ya los empates no nos sirven de nada”.

Ahora el cuadro guatemalteco se alista para su cuarto partido de las eliminatorias, en el que se medirá al combinado salvadoreño en el estadio Cuscatlán.