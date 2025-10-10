“No hay palabras para este duro golpe”, expresó Nicolás Samayoa tras el empate de Guatemala frente a Surinam

La Selección Nacional de Guatemala dejó escapar dos puntos en los últimos minutos del encuentro frente a Surinam, correspondiente a la tercera fecha de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo del 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En un primer tiempo en el que el cuadro local tomó la iniciativa, Surinam generó llegadas constantes al arco defendido por Nicholas Hagen, quien evitó en varias ocasiones el gol de los locales. El dominio fue claro por parte del conjunto surinamés, mientras que Guatemala tuvo pocas aproximaciones al arco rival. Así concluyeron los primeros 45 minutos con el marcador en blanco.

Ya en la segunda mitad, el combinado chapín ingresó con otra mentalidad, adelantó líneas en busca del arco defendido por Vaesen y el técnico Luis Fernando Tena comenzó a mover el banquillo. Los minutos transcurrieron hasta que, al minuto 74, Darwin Lom, quien había ingresado de cambio, anotó el gol que adelantaba a Guatemala con un potente remate dentro del área.

Cuando todo parecía indicar que la Bicolor se llevaría los tres puntos de Paramaribo, un tiro de esquina mal despejado terminó en un remate de media volea de Virgil Misidjan, quien marcó el empate definitivo 1-1.

Tras el encuentro, el defensor nacional Nicolás Samayoa expresó su frustración por el resultado: “Estoy muy molesto. Por una desconcentración nos castigan, pero no deja de ser un punto fuera de casa.”

También añadió: “Es un punto muy amargo. Teníamos los tres puntos en la mano, no hay palabras para este duro golpe.”

Sobre el gol recibido, comentó: “Nosotros tuvimos una muy puntual y la convertimos, pero así son los juegos de eliminatoria mundialista. Nos cuesta asumir el resultado.”

Finalmente, destacó el esfuerzo del equipo: “Estoy contento por el rendimiento de mis compañeros, ya que nos jugamos la vida.”