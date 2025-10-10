“Ni mi ex me ilusionó tanto”: Aficionados aún mantienen la esperanza en la Selección de Guatemala

La Selección Nacional de Guatemala empató 1-1 frente a Surinam en un encuentro cargado de emociones, que comprometió aún más sus aspiraciones en la eliminatoria rumbo al Mundial. Con este resultado, la Bicolor suma dos puntos de nueve posibles, una cifra que la deja en una posición complicada de cara a los próximos compromisos.

En el Paseo de la Sexta Avenida, decenas de aficionados se reunieron para seguir el encuentro. La ilusión se encendió con el gol inicial de Guatemala, pero la alegría se desvaneció en los minutos finales, cuando Surinam marcó el tanto del empate en tiempo de reposición. El silencio que siguió al gol reflejó el golpe anímico de un país que sigue soñando con ver a su selección en una Copa del Mundo.

“Fue un gran esfuerzo de la Selección. Yo tuve la ilusión de que iban a ganar, hicieron un buen partido”, expresó un aficionado que se quedó con sentimientos encontrados tras el pitazo final. Otros lamentaron la falta de concentración en los últimos minutos y los errores defensivos que han sido una constante en los recientes partidos.

La jugada del empate reavivó viejos recuerdos. Guatemala, que había mostrado momentos de solidez, volvió a sufrir en la táctica fija, un aspecto que los fanáticos consideran urgente mejorar. “La defensa se durmió y nos empataron. Siempre el balón parado es un problema para Guatemala”, comentó otro seguidor, mientras guardaba la bandera azul y blanco con resignación.

Pese a la frustración, la esperanza sigue viva. Algunos aficionados se aferraron al optimismo y aseguraron que el equipo aún puede recuperarse. “No hay que buscar culpables. Si ganamos, gana el equipo; si perdemos, perdemos todos. Hay que seguir apoyando, porque es nuestra selección”, expresó una aficionada entre risas y decepción.

El ambiente, aunque melancólico, también tuvo espacio para el humor. “Con el partido de hoy, ni mi ex me ilusionó tanto como estos once hombres”, bromeó un joven, aludiendo a la mezcla de esperanza y desilusión que provoca cada presentación del combinado nacional.

“Solo es fútbol, no el orgullo de una nación”, reflexionó un seguidor al final de la jornada. “Guatemala puede sentirse orgullosa de muchas otras cosas. Pero ojalá algún día también podamos hacerlo de nuestra selección”.

El próximo desafío será el martes frente a El Salvador en el Estadio Cuscatlán, un duelo clave para mantener vivas las aspiraciones mundialistas. Guatemala necesita sumar de a tres y esperar que Panamá y El Salvador empaten para seguir con opciones.